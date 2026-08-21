AiShiba מחיר היום

מחיר AiShiba (SHIBAI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.51% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHIBAI ל USD הוא $ 0 לכל SHIBAI.

AiShiba כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 31,237, עם היצע במחזור של 210,000.00T SHIBAI. ב‑24 השעות האחרונות, SHIBAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SHIBAI נע ב -0.20% בשעה האחרונה ו +27.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AiShiba (SHIBAI) מידע שוק

שווי שוק $ 31.24K$ 31.24K $ 31.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.24K$ 31.24K $ 31.24K אספקת מחזור 210,000.00T 210,000.00T 210,000.00T אספקה כוללת 2.1e+17 2.1e+17 2.1e+17

שווי השוק הנוכחי של AiShiba הוא $ 31.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHIBAI הוא 210,000.00T, עם היצע כולל של 2.1e+17. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.24K.