aiRight מחיר היום

מחיר aiRight (AIRI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AIRI ל USD הוא $ 0 לכל AIRI.

aiRight כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 16,554.12, עם היצע במחזור של 1.36B AIRI. ב‑24 השעות האחרונות, AIRI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02943509, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AIRI נע ב -- בשעה האחרונה ו +6.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

aiRight (AIRI) מידע שוק

שווי שוק $ 16.55K$ 16.55K $ 16.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.69K$ 22.69K $ 22.69K אספקת מחזור 1.36B 1.36B 1.36B אספקה כוללת 1,859,999,980.0 1,859,999,980.0 1,859,999,980.0

שווי השוק הנוכחי של aiRight הוא $ 16.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIRI הוא 1.36B, עם היצע כולל של 1859999980.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.69K.