AgentLayer (AGENT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00079525 $ 0.00079525 $ 0.00079525 24 שעות נמוך $ 0.00092646 $ 0.00092646 $ 0.00092646 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00079525$ 0.00079525 $ 0.00079525 גבוה 24 שעות $ 0.00092646$ 0.00092646 $ 0.00092646 שיא כל הזמנים $ 0.095682$ 0.095682 $ 0.095682 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00079525$ 0.00079525 $ 0.00079525 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.19% שינוי מחיר (1D) -5.65% שינוי מחיר (7D) -27.52% שינוי מחיר (7D) -27.52%

AgentLayer (AGENT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00086913. במהלך 24 השעות האחרונות, AGENT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00079525 לבין שיא של $ 0.00092646, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AGENTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.095682, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00079525.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AGENT השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -5.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-27.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AgentLayer (AGENT) מידע שוק

שווי שוק $ 449.91K$ 449.91K $ 449.91K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 870.03K$ 870.03K $ 870.03K אספקת מחזור 516.09M 516.09M 516.09M אספקה כוללת 998,003,801.5879147 998,003,801.5879147 998,003,801.5879147

שווי השוק הנוכחי של AgentLayer הוא $ 449.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AGENT הוא 516.09M, עם היצע כולל של 998003801.5879147. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 870.03K.