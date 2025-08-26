עוד על AVM

Agent Virtual Machine סֵמֶל

Agent Virtual Machine מחיר (AVM)

1 AVM ל USDמחיר חי:

$0.213499
-7.00%1D
-7.00%1D
Agent Virtual Machine (AVM) טבלת מחירים חיה
Agent Virtual Machine (AVM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-2.62%

-7.07%

-5.25%

-5.25%

Agent Virtual Machine (AVM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.213499. במהלך 24 השעות האחרונות, AVM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.212813 לבין שיא של $ 0.237697, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AVMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.402596, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.138857.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AVM השתנה ב -2.62% במהלך השעה האחרונה, -7.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Agent Virtual Machine (AVM) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Agent Virtual Machine הוא $ 11.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AVM הוא 53.15M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.35M.

Agent Virtual Machine (AVM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Agent Virtual Machineל USDהיה $ -0.0162645788263851.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAgent Virtual Machine ל USDהיה . $ -0.0434030230.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAgent Virtual Machine ל USDהיה $ +0.0025726842.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Agent Virtual Machineל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0162645788263851-7.07%
30 ימים$ -0.0434030230-20.32%
60 ימים$ +0.0025726842+1.21%
90 ימים$ 0--

מה זהAgent Virtual Machine (AVM)

VM (Agent Virtual Machine) is the runtime layer for the agent economy: a secure, scalable compute protocol that turns agent outputs into real-world execution. It bridges large language models (LLMs) and code execution, allowing agents to autonomously run scripts, process data, and interact with systems without infrastructure overhead. Powered by MCP, it enables trustless, high-throughput code execution with zero DevOps.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Agent Virtual Machine (AVM) משאב

האתר הרשמי

Agent Virtual Machineתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Agent Virtual Machine (AVM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Agent Virtual Machine (AVM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Agent Virtual Machine.

בדוק את Agent Virtual Machine תחזית המחיר עכשיו‏!

AVM למטבעות מקומיים

Agent Virtual Machine (AVM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Agent Virtual Machine (AVM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AVM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Agent Virtual Machine (AVM)

כמה שווה Agent Virtual Machine (AVM) היום?
החי AVMהמחיר ב USD הוא 0.213499 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AVM ל USD?
המחיר הנוכחי של AVM ל USD הוא $ 0.213499. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Agent Virtual Machine?
שווי השוק של AVM הוא $ 11.35M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AVM?
ההיצע במחזור של AVM הוא 53.15M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AVM?
‏‏AVM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.402596 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AVM?
AVM ‏‏רשם מחירATL של 0.138857 USD.
מהו נפח המסחר של AVM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AVM הוא -- USD.
האם AVM יעלה השנה?
AVM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AVM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.