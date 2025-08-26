Agent Virtual Machine (AVM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.212813 $ 0.212813 $ 0.212813 24 שעות נמוך $ 0.237697 $ 0.237697 $ 0.237697 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.212813$ 0.212813 $ 0.212813 גבוה 24 שעות $ 0.237697$ 0.237697 $ 0.237697 שיא כל הזמנים $ 0.402596$ 0.402596 $ 0.402596 המחיר הנמוך ביותר $ 0.138857$ 0.138857 $ 0.138857 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.62% שינוי מחיר (1D) -7.07% שינוי מחיר (7D) -5.25% שינוי מחיר (7D) -5.25%

Agent Virtual Machine (AVM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.213499. במהלך 24 השעות האחרונות, AVM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.212813 לבין שיא של $ 0.237697, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AVMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.402596, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.138857.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AVM השתנה ב -2.62% במהלך השעה האחרונה, -7.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Agent Virtual Machine (AVM) מידע שוק

שווי שוק $ 11.35M$ 11.35M $ 11.35M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.35M$ 21.35M $ 21.35M אספקת מחזור 53.15M 53.15M 53.15M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Agent Virtual Machine הוא $ 11.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AVM הוא 53.15M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.35M.