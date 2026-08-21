Accelerando מחיר היום

מחיר Accelerando (ACCELERANDO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ACCELERANDO ל USD הוא $ 0 לכל ACCELERANDO.

Accelerando כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,258.71, עם היצע במחזור של 978.57M ACCELERANDO. ב‑24 השעות האחרונות, ACCELERANDO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ACCELERANDO נע ב +0.19% בשעה האחרונה ו +14.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Accelerando (ACCELERANDO) מידע שוק

שווי שוק $ 12.26K$ 12.26K $ 12.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.26K$ 12.26K $ 12.26K אספקת מחזור 978.57M 978.57M 978.57M אספקה כוללת 978,565,473.083804 978,565,473.083804 978,565,473.083804

שווי השוק הנוכחי של Accelerando הוא $ 12.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ACCELERANDO הוא 978.57M, עם היצע כולל של 978565473.083804. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.26K.