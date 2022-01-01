Panther Protocol (ZKP) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Panther Protocol (ZKP), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Panther Protocol (ZKP) מידע Panther Protocol is an end-to-end solution that restores privacy in Web3 and DeFi while providing financial institutions with full ownership of their data as they participate in decentralized finance. אתר רשמי: https://www.pantherprotocol.io/ מסמך לבן: https://docsend.com/view/tbz99g285hbnn8ic סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x909E34d3f6124C324ac83DccA84b74398a6fa173 קנה ZKPעכשיו!

Panther Protocol (ZKP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Panther Protocol (ZKP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 361.99M $ 361.99M $ 361.99M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 7.60M $ 7.60M $ 7.60M שיא כל הזמנים: $ 0.04868 $ 0.04868 $ 0.04868 שפל כל הזמנים: $ 0.006980003897759854 $ 0.006980003897759854 $ 0.006980003897759854 מחיר נוכחי: $ 0.0076 $ 0.0076 $ 0.0076 למידע נוסף על Panther Protocol (ZKP) מחיר

Panther Protocol (ZKP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Panther Protocol (ZKP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ZKP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ZKPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ZKPטוקניומיקה, חקרו אתZKPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

