ZIGCOIN (ZIG) ניתוח טכני היום דף ZIGCOIN הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ZIG מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של ZIGCOIN למטה. הירשם

ZIGCOIN (ZIG) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.041019 -- +5.42% -2.00% -18.07%

ZIGCOIN אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של ZIGCOIN במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 18 נייטרלי 1 קנה 7 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 14 נייטרלי 0 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 4 נייטרלי 1 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.04104 0.04095 R2 0.04095 0.04089 R1 0.04088 0.04085 PP 0.04079 0.04079 S1 0.04072 0.04073 S2 0.04063 0.04069 S3 0.04056 0.04063

ZIGCOIN אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.03M $0.13 M $0.17 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.03 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.02 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $0.04 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.03 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. ZIGCOIN זרימת הון זרימת נטו פנימה ZIGUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.83 M 0.04 2026-08-20 -$0.46 M 0.04 2026-08-19 -$0.01 M 0.04 2026-08-18 -$0.11 M 0.04 2026-08-17 -$0.88 M 0.04 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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