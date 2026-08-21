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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על ZIGCOIN, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על ZIGCOIN, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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ZIGCOIN (ZIG) ניתוח טכני היום

ZIGCOIN (ZIG) ניתוח טכני היום

דף ZIGCOIN הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ZIG מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של ZIGCOIN למטה.

ZIGCOIN (ZIG) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.041019--+5.42%-2.00%-18.07%
למידע נוסף על ZIGCOIN מחיר

ZIGCOIN אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של ZIGCOIN במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 18
נייטרלי 1
קנה 7
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 14נייטרלי 0קנה 0
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 4נייטרלי 1קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.04104
0.04095
R2
0.04095
0.04089
R1
0.04088
0.04085
PP
0.04079
0.04079
S1
0.04072
0.04073
S2
0.04063
0.04069
S3
0.04056
0.04063

ZIGCOIN אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.03M
$0.13 M
$0.17 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.03 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.04 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.03 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

ZIGCOIN זרימת הון

זרימת נטו פנימהZIGUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.83 M0.04
2026-08-20-$0.46 M0.04
2026-08-19-$0.01 M0.04
2026-08-18-$0.11 M0.04
2026-08-17-$0.88 M0.04

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על ZIGCOIN

סחור ב ZIGCOIN (ZIG) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב ZIGCOIN מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTZIG
$0.041015
$0.041015$0.041015
-1.06%
10.72M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ZIG-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ZIG
ZIG
USD
USD

1 ZIG = 0.041019 USD

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