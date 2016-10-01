Zcash (ZEC) ניתוח טכני היום דף Zcash הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ZEC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Zcash למטה. הירשם

Zcash (ZEC) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $575.74 -- +16.85% +9.98% +0.11%

Zcash אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Zcash במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 8 נייטרלי 0 קנה 18 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 8 נייטרלי 0 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 575.55 575.53 R2 575.53 575.5185 R1 575.52 575.5114 PP 575.5 575.5 S1 575.49 575.4885 S2 575.47 575.4814 S3 575.46 575.47

Zcash אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.83M $11.93 M $12.76 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 2.05M קניות פעילות ל-3 ימים $203.15 M מכירות פעילות ל-3 ימים $201.10 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.21M קניות פעילות ל-7 ימים $388.55 M מכירות פעילות ל-7 ימים $388.34 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Zcash זרימת הון זרימת נטו פנימה ZECUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $2.68 M 569.83 2026-08-20 $25.30 M 570.88 2026-08-19 $8.95 M 550.57 2026-08-18 $0.23 M 510.29 2026-08-17 $0.04 M 513.77 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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