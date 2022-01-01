Zebec Network (ZBCN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Zebec Network (ZBCN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Zebec Network (ZBCN) מידע ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders. אתר רשמי: https://zebec.io/ מסמך לבן: https://docs.zebec.io/zebec-network-white-paper סייר בלוקים: https://solscan.io/token/ZBCNpuD7YMXzTHB2fhGkGi78MNsHGLRXUhRewNRm9RU קנה ZBCNעכשיו!

Zebec Network (ZBCN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Zebec Network (ZBCN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 400.77M $ 400.77M $ 400.77M ההיצע הכולל: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B אספקה במחזור: $ 90.92B $ 90.92B $ 90.92B FDV (שווי מדולל מלא): $ 440.78M $ 440.78M $ 440.78M שיא כל הזמנים: $ 0.0071973 $ 0.0071973 $ 0.0071973 שפל כל הזמנים: $ 0.000692135609811539 $ 0.000692135609811539 $ 0.000692135609811539 מחיר נוכחי: $ 0.0044078 $ 0.0044078 $ 0.0044078 למידע נוסף על Zebec Network (ZBCN) מחיר

Zebec Network (ZBCN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Zebec Network (ZBCN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ZBCN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ZBCNהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ZBCNטוקניומיקה, חקרו אתZBCNהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ZBCN מעוניין להוסיף את Zebec Network (ZBCN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ZBCN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ZBCN ב-MEXC עכשיו!

Zebec Network (ZBCN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ZBCNעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ZBCN עכשיו את היסטוריית המחירים!

ZBCN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ZBCN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ZBCN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ZBCNעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!