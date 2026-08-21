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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על YearnFinance, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על YearnFinance, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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YearnFinance (YFI) ניתוח טכני היום

YearnFinance (YFI) ניתוח טכני היום

דף YearnFinance הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של YFI מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של YearnFinance למטה.

YearnFinance (YFI) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$2,185.6--+13.11%+1.38%-9.53%
למידע נוסף על YearnFinance מחיר

YearnFinance אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של YearnFinance במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 18
נייטרלי 1
קנה 7
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 14נייטרלי 0קנה 0
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 4נייטרלי 1קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
2,184.6666
2,184.3333
R2
2,184.3333
2,183.9513
R1
2,183.6666
2,183.7153
PP
2,183.3333
2,183.3333
S1
2,182.6666
2,182.9513
S2
2,182.3333
2,182.7153
S3
2,181.6666
2,182.3333

YearnFinance אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.01M
$1.98 M
$1.99 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.20 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.22 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.03M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.34 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.37 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

YearnFinance זרימת הון

זרימת נטו פנימהYFIUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.06 M2,180.60
2026-08-20-$0.01 M2,156.90
2026-08-19$0.03 M2,031.00
2026-08-18$0.01 M1,940.60
2026-08-17$0.00 M1,946.90

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על YearnFinance

סחור ב YearnFinance (YFI) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב YearnFinance מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTYFI
$2,185.6
$2,185.6$2,185.6
+1.32%
36.46 (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

YFI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

YFI
YFI
USD
USD

1 YFI = 2,185.6 USD

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