YearnFinance סֵמֶל

YearnFinance מְחִיר(YFI)

1 YFI ל USDמחיר חי:

$5,594.2
$5,594.2$5,594.2
-2.48%1D
USD
YearnFinance (YFI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:16:14 (UTC+8)

YearnFinance (YFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 5,520.5
$ 5,520.5$ 5,520.5
24 שעות נמוך
$ 5,980
$ 5,980$ 5,980
גבוה 24 שעות

$ 5,520.5
$ 5,520.5$ 5,520.5

$ 5,980
$ 5,980$ 5,980

$ 93,435.53362241
$ 93,435.53362241$ 93,435.53362241

$ 739.439122489
$ 739.439122489$ 739.439122489

+0.41%

-2.48%

+1.57%

+1.57%

YearnFinance (YFI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 5,598.7. במהלך 24 השעות האחרונות, YFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 5,520.5 לבין שיא של $ 5,980, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 93,435.53362241, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 739.439122489.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YFI השתנה ב +0.41% במהלך השעה האחרונה, -2.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

YearnFinance (YFI) מידע שוק

No.244

$ 189.40M
$ 189.40M$ 189.40M

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

$ 205.17M
$ 205.17M$ 205.17M

33.83K
33.83K 33.83K

36,646.35801769
36,646.35801769 36,646.35801769

ETH

שווי השוק הנוכחי של YearnFinance הוא $ 189.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.23M. ההיצע במחזור של YFI הוא 33.83K, עם היצע כולל של 36646.35801769. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 205.17M.

YearnFinance (YFI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של YearnFinanceהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -142.264-2.48%
30 ימים$ +34.2+0.61%
60 ימים$ +523.6+10.31%
90 ימים$ -76.8-1.36%
YearnFinance שינוי מחיר היום

היום,YFI רשם שינוי של $ -142.264 (-2.48%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

YearnFinance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +34.2 (+0.61%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

YearnFinance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,YFI ראה שינוי של $ +523.6 (+10.31%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

YearnFinance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -76.8 (-1.36%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של YearnFinance (YFI)?

בדוק את YearnFinance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהYearnFinance (YFI)

Yearn.finance is an aggregator service for decentralized finance (DeFi) investors, using automation to allow them to maximize profits from yield farming.

YearnFinance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול YearnFinanceההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקYFI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים YearnFinanceאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךYearnFinance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

YearnFinanceתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה YearnFinance (YFI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות YearnFinance (YFI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור YearnFinance.

בדוק את YearnFinance תחזית המחיר עכשיו‏!

YearnFinance (YFI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של YearnFinance (YFI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YFI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות YearnFinance (YFI)

מחפש איך לקנותYearnFinance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש YearnFinanceב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

YFI למטבעות מקומיים

1 YearnFinance(YFI) ל VND
147,329,790.5
1 YearnFinance(YFI) ל AUD
A$8,566.011
1 YearnFinance(YFI) ל GBP
4,143.038
1 YearnFinance(YFI) ל EUR
4,758.895
1 YearnFinance(YFI) ל USD
$5,598.7
1 YearnFinance(YFI) ל MYR
RM23,514.54
1 YearnFinance(YFI) ל TRY
229,490.713
1 YearnFinance(YFI) ל JPY
¥823,008.9
1 YearnFinance(YFI) ל ARS
ARS$7,474,880.357
1 YearnFinance(YFI) ל RUB
452,654.895
1 YearnFinance(YFI) ל INR
490,110.198
1 YearnFinance(YFI) ל IDR
Rp90,301,600.261
1 YearnFinance(YFI) ל KRW
7,775,922.456
1 YearnFinance(YFI) ל PHP
317,054.381
1 YearnFinance(YFI) ל EGP
￡E.271,592.937
1 YearnFinance(YFI) ל BRL
R$30,344.954
1 YearnFinance(YFI) ל CAD
C$7,726.206
1 YearnFinance(YFI) ל BDT
681,137.842
1 YearnFinance(YFI) ל NGN
8,560,692.235
1 YearnFinance(YFI) ל COP
$22,484,715.122
1 YearnFinance(YFI) ל ZAR
R.98,313.172
1 YearnFinance(YFI) ל UAH
232,066.115
1 YearnFinance(YFI) ל VES
Bs783,818
1 YearnFinance(YFI) ל CLP
$5,374,752
1 YearnFinance(YFI) ל PKR
Rs1,587,343.424
1 YearnFinance(YFI) ל KZT
2,995,528.448
1 YearnFinance(YFI) ל THB
฿181,509.854
1 YearnFinance(YFI) ל TWD
NT$170,592.389
1 YearnFinance(YFI) ל AED
د.إ20,547.229
1 YearnFinance(YFI) ל CHF
Fr4,478.96
1 YearnFinance(YFI) ל HKD
HK$43,725.847
1 YearnFinance(YFI) ל AMD
֏2,143,406.308
1 YearnFinance(YFI) ל MAD
.د.م50,388.3
1 YearnFinance(YFI) ל MXN
$104,023.846
1 YearnFinance(YFI) ל SAR
ريال20,995.125
1 YearnFinance(YFI) ל PLN
20,379.268
1 YearnFinance(YFI) ל RON
лв24,130.397
1 YearnFinance(YFI) ל SEK
kr53,243.637
1 YearnFinance(YFI) ל BGN
лв9,349.829
1 YearnFinance(YFI) ל HUF
Ft1,901,038.585
1 YearnFinance(YFI) ל CZK
117,404.739
1 YearnFinance(YFI) ל KWD
د.ك1,707.6035
1 YearnFinance(YFI) ל ILS
18,867.619
1 YearnFinance(YFI) ל AOA
Kz5,103,606.959
1 YearnFinance(YFI) ל BHD
.د.ب2,110.7099
1 YearnFinance(YFI) ל BMD
$5,598.7
1 YearnFinance(YFI) ל DKK
kr35,663.719
1 YearnFinance(YFI) ל HNL
L146,573.966
1 YearnFinance(YFI) ל MUR
255,524.668
1 YearnFinance(YFI) ל NAD
$98,145.211
1 YearnFinance(YFI) ל NOK
kr56,378.909
1 YearnFinance(YFI) ל NZD
$9,517.79
1 YearnFinance(YFI) ל PAB
B/.5,598.7
1 YearnFinance(YFI) ל PGK
K23,626.514
1 YearnFinance(YFI) ל QAR
ر.ق20,323.281
1 YearnFinance(YFI) ל RSD
дин.560,541.844

YearnFinance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של YearnFinance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרYearnFinance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על YearnFinance

כמה שווה YearnFinance (YFI) היום?
החי YFIהמחיר ב USD הוא 5,598.7 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YFI ל USD?
המחיר הנוכחי של YFI ל USD הוא $ 5,598.7. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של YearnFinance?
שווי השוק של YFI הוא $ 189.40M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YFI?
ההיצע במחזור של YFI הוא 33.83K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YFI?
‏‏YFI השיג מחיר שיא (ATH) של 93,435.53362241 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YFI?
YFI ‏‏רשם מחירATL של 739.439122489 USD.
מהו נפח המסחר של YFI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YFI הוא $ 1.23M USD.
האם YFI יעלה השנה?
YFI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YFI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:16:14 (UTC+8)

YearnFinance (YFI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

