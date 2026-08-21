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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Verge, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Verge, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Verge (XVG) ניתוח טכני היום

Verge (XVG) ניתוח טכני היום

דף Verge הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של XVG מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Verge למטה.

Verge (XVG) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.002215--+7.89%+5.27%-30.59%
למידע נוסף על Verge מחיר

Verge אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Verge במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 3
נייטרלי 3
קנה 20
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 2נייטרלי 0קנה 12
אינדיקטורים טכניים:קנייה חזקהמכור 1נייטרלי 3קנה 8
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.00222
0.00222
R2
0.00222
0.002219
R1
0.002219
0.002219
PP
0.002219
0.002219
S1
0.002218
0.002218
S2
0.002218
0.002218
S3
0.002217
0.002218

Verge אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.64M
$9.87 M
$10.51 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.07 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.07 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.13 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.11 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Verge זרימת הון

זרימת נטו פנימהXVGUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.03 M0.00
2026-08-20-$0.02 M0.00
2026-08-19$0.02 M0.00
2026-08-18-$0.01 M0.00
2026-08-17-$0.02 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Verge (XVG) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Verge מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTXVG
$0.002215
$0.002215$0.002215
+1.09%
33.86M (USDT)
/USDCXVG
$0.002212
$0.002212$0.002212
+1.00%
25.22M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

XVG-ל-USD מחשבון

סְכוּם

XVG
XVG
USD
USD

1 XVG = 0.002215 USD

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