Verge (XVG) טבלת מחירים חיה
Verge (XVG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.005952
$ 0.005952$ 0.005952
24 שעות נמוך
$ 0.006599
$ 0.006599$ 0.006599
גבוה 24 שעות

$ 0.005952
$ 0.005952$ 0.005952

$ 0.006599
$ 0.006599$ 0.006599

$ 0.3005880117416382
$ 0.3005880117416382$ 0.3005880117416382

$ 0.00000216713010559
$ 0.00000216713010559$ 0.00000216713010559

+1.03%

-3.76%

-5.37%

-5.37%

Verge (XVG) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.006036. במהלך 24 השעות האחרונות, XVG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.005952 לבין שיא של $ 0.006599, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XVGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.3005880117416382, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000216713010559.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XVG השתנה ב +1.03% במהלך השעה האחרונה, -3.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Verge (XVG) מידע שוק

No.366

$ 99.73M
$ 99.73M$ 99.73M

$ 778.14K
$ 778.14K$ 778.14K

$ 99.73M
$ 99.73M$ 99.73M

16.52B
16.52B 16.52B

16,521,951,235.741348
16,521,951,235.741348 16,521,951,235.741348

XVG

שווי השוק הנוכחי של Verge הוא $ 99.73M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 778.14K. ההיצע במחזור של XVG הוא 16.52B, עם היצע כולל של 16521951235.741348. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 99.73M.

Verge (XVG) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Vergeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0002357-3.76%
30 ימים$ -0.001093-15.34%
60 ימים$ +0.001101+22.31%
90 ימים$ -0.001154-16.06%
Verge שינוי מחיר היום

היום,XVG רשם שינוי של $ -0.0002357 (-3.76%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Verge שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.001093 (-15.34%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Verge שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,XVG ראה שינוי של $ +0.001101 (+22.31%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Verge שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001154 (-16.06%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Verge (XVG)?

בדוק את Verge עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהVerge (XVG)

The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016.

Verge זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Vergeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקXVG את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Vergeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךVerge לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Vergeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Verge (XVG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Verge (XVG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Verge.

בדוק את Verge תחזית המחיר עכשיו‏!

Verge (XVG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Verge (XVG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XVG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Verge (XVG)

מחפש איך לקנותVerge? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Vergeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

XVG למטבעות מקומיים

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Verge

כמה שווה Verge (XVG) היום?
החי XVGהמחיר ב USD הוא 0.006036 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XVG ל USD?
המחיר הנוכחי של XVG ל USD הוא $ 0.006036. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Verge?
שווי השוק של XVG הוא $ 99.73M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XVG?
ההיצע במחזור של XVG הוא 16.52B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XVG?
‏‏XVG השיג מחיר שיא (ATH) של 0.3005880117416382 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XVG?
XVG ‏‏רשם מחירATL של 0.00000216713010559 USD.
מהו נפח המסחר של XVG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XVG הוא $ 778.14K USD.
האם XVG יעלה השנה?
XVG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XVG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
