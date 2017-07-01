Tezos (XTZ) ניתוח טכני היום דף Tezos הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של XTZ מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Tezos למטה. הירשם

Tezos (XTZ) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.221 -- +12.35% -2.61% -33.60%

Tezos אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Tezos במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 17 נייטרלי 3 קנה 6 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 14 נייטרלי 0 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 3 קנה 6 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.2206 0.2206 R2 0.2206 0.2205 R1 0.2205 0.2205 PP 0.2205 0.2205 S1 0.2204 0.2204 S2 0.2204 0.2204 S3 0.2203 0.2204

Tezos אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.09M $3.04 M $2.95 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.09M קניות פעילות ל-3 ימים $0.50 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.41 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.12M קניות פעילות ל-7 ימים $0.70 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.58 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Tezos זרימת הון זרימת נטו פנימה XTZUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.26 M 0.22 2026-08-20 $0.26 M 0.22 2026-08-19 -$0.04 M 0.21 2026-08-18 $0.08 M 0.20 2026-08-17 $0.12 M 0.20 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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