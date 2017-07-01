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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Tezos, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Tezos, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Tezos (XTZ) ניתוח טכני היום

Tezos (XTZ) ניתוח טכני היום

דף Tezos הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של XTZ מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Tezos למטה.

Tezos (XTZ) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.221--+12.35%-2.61%-33.60%
למידע נוסף על Tezos מחיר

Tezos אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Tezos במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 17
נייטרלי 3
קנה 6
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 14נייטרלי 0קנה 0
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 3קנה 6
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.2206
0.2206
R2
0.2206
0.2205
R1
0.2205
0.2205
PP
0.2205
0.2205
S1
0.2204
0.2204
S2
0.2204
0.2204
S3
0.2203
0.2204

Tezos אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.09M
$3.04 M
$2.95 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.09M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.50 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.41 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.12M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.70 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.58 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Tezos זרימת הון

זרימת נטו פנימהXTZUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.26 M0.22
2026-08-20$0.26 M0.22
2026-08-19-$0.04 M0.21
2026-08-18$0.08 M0.20
2026-08-17$0.12 M0.20

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Tezos מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTXTZ
$0.221
$0.221$0.221
+0.91%
528.95K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

XTZ-ל-USD מחשבון

סְכוּם

XTZ
XTZ
USD
USD

1 XTZ = 0.221 USD

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