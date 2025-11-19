Plasma (XPL) תחזית מחיר (USD)

קבל Plasma תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה XPL יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Plasma % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.268 $0.268 $0.268 -1.57% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Plasma תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Plasma (XPL) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Plasma ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.268 בשנת 2025. Plasma (XPL) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Plasma ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.281400 בשנת 2026. Plasma (XPL) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של XPL הוא $ 0.29547 עם 10.25% שיעור צמיחה. Plasma (XPL) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של XPL הוא $ 0.310243 עם 15.76% שיעור צמיחה. Plasma (XPL) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של XPL הוא $ 0.325755 עם 21.55% שיעור צמיחה. Plasma (XPL) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של XPL הוא $ 0.342043 עם 27.63% שיעור צמיחה. Plasma (XPL) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Plasma עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.557152. Plasma (XPL) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Plasma עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.907543. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.268 0.00%

2026 $ 0.281400 5.00%

2027 $ 0.29547 10.25%

2028 $ 0.310243 15.76%

2029 $ 0.325755 21.55%

2030 $ 0.342043 27.63%

2031 $ 0.359145 34.01%

2032 $ 0.377102 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.395958 47.75%

2034 $ 0.415755 55.13%

2035 $ 0.436543 62.89%

2036 $ 0.458370 71.03%

2037 $ 0.481289 79.59%

2038 $ 0.505353 88.56%

2039 $ 0.530621 97.99%

2040 $ 0.557152 107.89% הצג עוד לטווח קצר Plasma תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.268 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.268036 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.268256 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.269101 0.41% Plasma (XPL) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורXPLב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.268 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Plasma (XPL) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורXPL , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.268036 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Plasma (XPL) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורXPL , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.268256 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Plasma (XPL) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורXPL הוא $0.269101 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Plasma מחיר נוכחי $ 0.268$ 0.268 $ 0.268 שינוי מחיר (24 שעות) -1.56% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 13.93M$ 13.93M $ 13.93M נפח (24 שעות) -- המחיר XPL העדכני הוא $ 0.268. יש לו שינוי של -1.57% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 13.93Mב 24 שעות. בנוסף, XPL יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה XPL במחיר חי

Plasma מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בPlasmaדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלPlasma הוא 0.2677USD. היצע במחזור של Plasma(XPL) הוא 0.00 XPL , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.16% $ 0.037299 $ 0.2764 $ 0.222

7 ימים -0.05% $ -0.014900 $ 0.285 $ 0.2158

30 ימים -0.36% $ -0.158100 $ 0.4359 $ 0.2158 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Plasma הראה תנועת מחירים של $0.037299 , המשקפת 0.16% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Plasma נסחר בשיא של $0.285 ושפל של $0.2158 . נרשם שינוי במחיר של -0.05% . מגמה אחרונה זו מציגה אתXPL הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Plasma חווה -0.36% שינוי, המשקף בערך $-0.158100 לערכו. זה מצביע על כך ש XPL עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Plasma המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה XPL בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Plasma (XPL) מודול חיזוי מחיר עובד? Plasma מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של XPLעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךPlasma לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של XPL , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Plasma. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלXPL . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלXPL כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Plasma.

מדוע XPL חיזוי מחירים חשוב?

XPL תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם XPL כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, XPL ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של XPL בחודש הבא? על פי Plasma (XPL) כלי תחזית המחירים, המחיר XPL הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 XPL בשנת 2026? המחיר של 1 Plasma (XPL) היום הוא $0.268 . על פי מודול התחזית שלעיל, XPL יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של XPL בשנת 2027? Plasma (XPL) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 XPL עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של XPL בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Plasma (XPL) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של XPL בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Plasma (XPL) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 XPL בשנת 2030? המחיר של 1 Plasma (XPL) היום הוא $0.268 . על פי מודול התחזית שלעיל, XPL יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי XPL תחזית המחיר בשנת 2040? Plasma (XPL) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 XPL עד שנת 2040. הירשם עכשיו