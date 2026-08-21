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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על XDC Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על XDC Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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XDC Network (XDC) ניתוח טכני היום

XDC Network (XDC) ניתוח טכני היום

דף XDC Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של XDC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של XDC Network למטה.

XDC Network (XDC) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.02886--+7.60%-1.98%-6.58%
למידע נוסף על XDC Network מחיר

XDC Network אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של XDC Network במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 7
נייטרלי 3
קנה 16
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 3קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.02886
0.02885
R2
0.02885
0.02884
R1
0.02884
0.02884
PP
0.02883
0.02883
S1
0.02882
0.02882
S2
0.02881
0.02882
S3
0.0288
0.02881

XDC Network אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.40M
$1.81 M
$2.21 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.03M
קניות פעילות ל-3 ימים
$1.33 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$1.31 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.03M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.74 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.70 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

XDC Network זרימת הון

זרימת נטו פנימהXDCUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.41 M0.03
2026-08-20$0.18 M0.03
2026-08-19$0.09 M0.03
2026-08-18$0.02 M0.03
2026-08-17$0.08 M0.03

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על XDC Network

סחור ב XDC Network (XDC) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב XDC Network מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTXDC
$0.02886
$0.02886$0.02886
+3.92%
9.42M (USDT)
/USDCXDC
$0.02887
$0.02887$0.02887
+3.99%
2.22M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

XDC-ל-USD מחשבון

סְכוּם

XDC
XDC
USD
USD

1 XDC = 0.02886 USD

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