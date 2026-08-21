XDC Network (XDC) ניתוח טכני היום דף XDC Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של XDC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של XDC Network למטה. הירשם

XDC Network (XDC) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.02886 -- +7.60% -1.98% -6.58%

XDC Network אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של XDC Network במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 7 נייטרלי 3 קנה 16 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 3 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.02886 0.02885 R2 0.02885 0.02884 R1 0.02884 0.02884 PP 0.02883 0.02883 S1 0.02882 0.02882 S2 0.02881 0.02882 S3 0.0288 0.02881

XDC Network אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.40M $1.81 M $2.21 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.03M קניות פעילות ל-3 ימים $1.33 M מכירות פעילות ל-3 ימים $1.31 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.03M קניות פעילות ל-7 ימים $1.74 M מכירות פעילות ל-7 ימים $1.70 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. XDC Network זרימת הון זרימת נטו פנימה XDCUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.41 M 0.03 2026-08-20 $0.18 M 0.03 2026-08-19 $0.09 M 0.03 2026-08-18 $0.02 M 0.03 2026-08-17 $0.08 M 0.03 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב XDC Network (XDC) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב XDC Network מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT XDC $0.02886 $0.02886 $0.02886 +3.92% 9.42M (USDT) סַחַר / USDC XDC $0.02887 $0.02887 $0.02887 +3.99% 2.22M (USDT) סַחַר