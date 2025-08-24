עוד על XDB

XDB CHAIN (XDB) טבלת מחירים חיה
XDB CHAIN (XDB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.89%

+0.91%

+0.85%

+0.85%

XDB CHAIN (XDB) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0008528. במהלך 24 השעות האחרונות, XDB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00081 לבין שיא של $ 0.000887, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XDBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.0288635012534548, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000213677202181352.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XDB השתנה ב +0.89% במהלך השעה האחרונה, +0.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

XDB CHAIN (XDB) מידע שוק

No.1007

XDB

שווי השוק הנוכחי של XDB CHAIN הוא $ 14.67M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 42.46K. ההיצע במחזור של XDB הוא 17.20B, עם היצע כולל של 18974370019.97. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.18M.

XDB CHAIN (XDB) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של XDB CHAINהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00000769+0.91%
30 ימים$ +0.0002533+42.25%
60 ימים$ +0.0003029+55.08%
90 ימים$ +0.0005102+148.92%
XDB CHAIN שינוי מחיר היום

היום,XDB רשם שינוי של $ +0.00000769 (+0.91%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

XDB CHAIN שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0002533 (+42.25%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

XDB CHAIN שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,XDB ראה שינוי של $ +0.0003029 (+55.08%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

XDB CHAIN שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0005102 (+148.92%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של XDB CHAIN (XDB)?

בדוק את XDB CHAIN עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהXDB CHAIN (XDB)

XDB is the native coin of the XDB CHAIN, categorized as a Real World Asset (RWA). The XDB CHAIN represents a pioneering protocol layer often referred to as the technology that "empowers brands and consumers of tomorrow". This platform is specifically designed to facilitate the rapid and cost-effective transfer of Branded Coins (BCO), underpinning a unique tokenomics structure that implements continual token burn mechanisms linked to real-world utility (RWU). The XDB CHAIN operates on an advanced, decentralized infrastructure that is user-friendly and integrates seamlessly with open APIs. This network is comprised of interconnected nodes known as “XDB CHAIN cores", which are operated by various individuals and entities globally. Through the XDB CHAIN, users have the capability to develop payment-related applications and devices. Additionally, it allows users to mint their own digital assets on the network, which can be leveraged to enhance audience engagement for various brands

XDB CHAIN זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול XDB CHAINההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקXDB את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים XDB CHAINאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךXDB CHAIN לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

XDB CHAINתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה XDB CHAIN (XDB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות XDB CHAIN (XDB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור XDB CHAIN.

בדוק את XDB CHAIN תחזית המחיר עכשיו‏!

XDB CHAIN (XDB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של XDB CHAIN (XDB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XDB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות XDB CHAIN (XDB)

מחפש איך לקנותXDB CHAIN? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש XDB CHAINב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

XDB למטבעות מקומיים

XDB CHAIN מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של XDB CHAIN, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרXDB CHAIN הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על XDB CHAIN

כמה שווה XDB CHAIN (XDB) היום?
החי XDBהמחיר ב USD הוא 0.0008528 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XDB ל USD?
המחיר הנוכחי של XDB ל USD הוא $ 0.0008528. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של XDB CHAIN?
שווי השוק של XDB הוא $ 14.67M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XDB?
ההיצע במחזור של XDB הוא 17.20B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XDB?
‏‏XDB השיג מחיר שיא (ATH) של 1.0288635012534548 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XDB?
XDB ‏‏רשם מחירATL של 0.000213677202181352 USD.
מהו נפח המסחר של XDB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XDB הוא $ 42.46K USD.
האם XDB יעלה השנה?
XDB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XDB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
XDB CHAIN (XDB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

