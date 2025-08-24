XDB CHAIN (XDB) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0008528. במהלך 24 השעות האחרונות, XDB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00081 לבין שיא של $ 0.000887, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XDBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.0288635012534548, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000213677202181352.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, XDB השתנה ב +0.89% במהלך השעה האחרונה, +0.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
XDB CHAIN (XDB) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של XDB CHAIN הוא $ 14.67M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 42.46K. ההיצע במחזור של XDB הוא 17.20B, עם היצע כולל של 18974370019.97. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.18M.
XDB CHAIN (XDB) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של XDB CHAINהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00000769
+0.91%
30 ימים
$ +0.0002533
+42.25%
60 ימים
$ +0.0003029
+55.08%
90 ימים
$ +0.0005102
+148.92%
XDB CHAIN שינוי מחיר היום
היום,XDB רשם שינוי של $ +0.00000769 (+0.91%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
XDB CHAIN שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0002533 (+42.25%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
XDB CHAIN שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,XDB ראה שינוי של $ +0.0003029 (+55.08%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
XDB CHAIN שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0005102 (+148.92%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
XDB is the native coin of the XDB CHAIN, categorized as a Real World Asset (RWA). The XDB CHAIN represents a pioneering protocol layer often referred to as the technology that "empowers brands and consumers of tomorrow". This platform is specifically designed to facilitate the rapid and cost-effective transfer of Branded Coins (BCO), underpinning a unique tokenomics structure that implements continual token burn mechanisms linked to real-world utility (RWU).
The XDB CHAIN operates on an advanced, decentralized infrastructure that is user-friendly and integrates seamlessly with open APIs. This network is comprised of interconnected nodes known as “XDB CHAIN cores", which are operated by various individuals and entities globally. Through the XDB CHAIN, users have the capability to develop payment-related applications and devices. Additionally, it allows users to mint their own digital assets on the network, which can be leveraged to enhance audience engagement for various brands
