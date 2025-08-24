מה זהXDB CHAIN (XDB)

XDB is the native coin of the XDB CHAIN, categorized as a Real World Asset (RWA). The XDB CHAIN represents a pioneering protocol layer often referred to as the technology that "empowers brands and consumers of tomorrow". This platform is specifically designed to facilitate the rapid and cost-effective transfer of Branded Coins (BCO), underpinning a unique tokenomics structure that implements continual token burn mechanisms linked to real-world utility (RWU). The XDB CHAIN operates on an advanced, decentralized infrastructure that is user-friendly and integrates seamlessly with open APIs. This network is comprised of interconnected nodes known as “XDB CHAIN cores", which are operated by various individuals and entities globally. Through the XDB CHAIN, users have the capability to develop payment-related applications and devices. Additionally, it allows users to mint their own digital assets on the network, which can be leveraged to enhance audience engagement for various brands

XDB CHAIN זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.



XDB CHAIN (XDB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של XDB CHAIN (XDB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XDB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

למובן מעמיק יותר של XDB CHAIN, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על XDB CHAIN כמה שווה XDB CHAIN (XDB) היום? החי XDBהמחיר ב USD הוא 0.0008528 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי XDB ל USD? $ 0.0008528 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של XDB ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של XDB CHAIN? שווי השוק של XDB הוא $ 14.67M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של XDB? ההיצע במחזור של XDB הוא 17.20B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XDB? ‏‏XDB השיג מחיר שיא (ATH) של 1.0288635012534548 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XDB? XDB ‏‏רשם מחירATL של 0.000213677202181352 USD . מהו נפח המסחר של XDB? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XDB הוא $ 42.46K USD . האם XDB יעלה השנה? XDB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XDB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

XDB CHAIN (XDB) עדכונים חשובים מהתעשייה

