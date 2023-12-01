XDB CHAIN (XDB) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי XDB CHAIN (XDB), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

XDB CHAIN (XDB) מידע XDB is the native coin of the XDB CHAIN, categorized as a Real World Asset (RWA). The XDB CHAIN represents a pioneering protocol layer often referred to as the technology that "empowers brands and consumers of tomorrow". This platform is specifically designed to facilitate the rapid and cost-effective transfer of Branded Coins (BCO), underpinning a unique tokenomics structure that implements continual token burn mechanisms linked to real-world utility (RWU). The XDB CHAIN operates on an advanced, decentralized infrastructure that is user-friendly and integrates seamlessly with open APIs. This network is comprised of interconnected nodes known as “XDB CHAIN cores", which are operated by various individuals and entities globally. Through the XDB CHAIN, users have the capability to develop payment-related applications and devices. Additionally, it allows users to mint their own digital assets on the network, which can be leveraged to enhance audience engagement for various brands אתר רשמי: http://www.xdbchain.com מסמך לבן: https://xdbchain.com/wp-content/uploads/2023/12/xdb_chain_whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://explorer.xdbchain.com קנה XDBעכשיו!

XDB CHAIN (XDB) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור XDB CHAIN (XDB), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 13.43M $ 13.43M $ 13.43M ההיצע הכולל: $ 18.97B $ 18.97B $ 18.97B אספקה במחזור: $ 17.20B $ 17.20B $ 17.20B FDV (שווי מדולל מלא): $ 14.81M $ 14.81M $ 14.81M שיא כל הזמנים: $ 0.002445 $ 0.002445 $ 0.002445 שפל כל הזמנים: $ 0.000213677202181352 $ 0.000213677202181352 $ 0.000213677202181352 מחיר נוכחי: $ 0.0007807 $ 0.0007807 $ 0.0007807 למידע נוסף על XDB CHAIN (XDB) מחיר

XDB CHAIN (XDB) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של XDB CHAIN (XDB) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של XDB אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות XDBהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את XDBטוקניומיקה, חקרו אתXDBהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

XDB CHAIN (XDB) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של XDBעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה XDB עכשיו את היסטוריית המחירים!

