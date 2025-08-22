עוד על XCAD

XCAD מידע על מחיר

XCAD אתר רשמי

XCAD טוקניומיקה

XCAD תחזית מחיר

XCAD היסטוריה

XCAD מדריך קנייה

XCADממיר מטבעות לפיאט

XCAD ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

XCAD Network סֵמֶל

XCAD Network מְחִיר(XCAD)

1 XCAD ל USDמחיר חי:

$0.03416
$0.03416$0.03416
-2.28%1D
USD
XCAD Network (XCAD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:43:20 (UTC+8)

XCAD Network (XCAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.03369
$ 0.03369$ 0.03369
24 שעות נמוך
$ 0.0358
$ 0.0358$ 0.0358
גבוה 24 שעות

$ 0.03369
$ 0.03369$ 0.03369

$ 0.0358
$ 0.0358$ 0.0358

$ 9.064501091879395
$ 9.064501091879395$ 9.064501091879395

$ 0.027238932577182195
$ 0.027238932577182195$ 0.027238932577182195

-0.62%

-2.28%

+9.83%

+9.83%

XCAD Network (XCAD) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03416. במהלך 24 השעות האחרונות, XCAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03369 לבין שיא של $ 0.0358, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XCADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.064501091879395, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.027238932577182195.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XCAD השתנה ב -0.62% במהלך השעה האחרונה, -2.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

XCAD Network (XCAD) מידע שוק

No.1932

$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M

$ 19.58K
$ 19.58K$ 19.58K

$ 6.79M
$ 6.79M$ 6.79M

47.73M
47.73M 47.73M

198,813,157.8570137
198,813,157.8570137 198,813,157.8570137

ETH

שווי השוק הנוכחי של XCAD Network הוא $ 1.63M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 19.58K. ההיצע במחזור של XCAD הוא 47.73M, עם היצע כולל של 198813157.8570137. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.79M.

XCAD Network (XCAD) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של XCAD Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000797-2.28%
30 ימים$ -0.00043-1.25%
60 ימים$ +0.00047+1.39%
90 ימים$ -0.01888-35.60%
XCAD Network שינוי מחיר היום

היום,XCAD רשם שינוי של $ -0.000797 (-2.28%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

XCAD Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00043 (-1.25%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

XCAD Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,XCAD ראה שינוי של $ +0.00047 (+1.39%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

XCAD Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01888 (-35.60%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של XCAD Network (XCAD)?

בדוק את XCAD Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהXCAD Network (XCAD)

XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators.

XCAD Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול XCAD Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקXCAD את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים XCAD Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךXCAD Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

XCAD Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה XCAD Network (XCAD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות XCAD Network (XCAD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור XCAD Network.

בדוק את XCAD Network תחזית המחיר עכשיו‏!

XCAD Network (XCAD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של XCAD Network (XCAD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XCAD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות XCAD Network (XCAD)

מחפש איך לקנותXCAD Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש XCAD Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

XCAD למטבעות מקומיים

1 XCAD Network(XCAD) ל VND
898.9204
1 XCAD Network(XCAD) ל AUD
A$0.0526064
1 XCAD Network(XCAD) ל GBP
0.0252784
1 XCAD Network(XCAD) ל EUR
0.029036
1 XCAD Network(XCAD) ל USD
$0.03416
1 XCAD Network(XCAD) ל MYR
RM0.143472
1 XCAD Network(XCAD) ל TRY
1.40056
1 XCAD Network(XCAD) ל JPY
¥5.02152
1 XCAD Network(XCAD) ל ARS
ARS$45.12536
1 XCAD Network(XCAD) ל RUB
2.753296
1 XCAD Network(XCAD) ל INR
2.9917328
1 XCAD Network(XCAD) ל IDR
Rp550.9676648
1 XCAD Network(XCAD) ל KRW
47.4441408
1 XCAD Network(XCAD) ל PHP
1.93858
1 XCAD Network(XCAD) ל EGP
￡E.1.6571016
1 XCAD Network(XCAD) ל BRL
R$0.1858304
1 XCAD Network(XCAD) ל CAD
C$0.0471408
1 XCAD Network(XCAD) ל BDT
4.1176464
1 XCAD Network(XCAD) ל NGN
52.1524136
1 XCAD Network(XCAD) ל COP
$136.64
1 XCAD Network(XCAD) ל ZAR
R.0.5988248
1 XCAD Network(XCAD) ל UAH
1.3991936
1 XCAD Network(XCAD) ל VES
Bs4.7824
1 XCAD Network(XCAD) ל CLP
$32.75944
1 XCAD Network(XCAD) ל PKR
Rs9.6061336
1 XCAD Network(XCAD) ל KZT
18.1990816
1 XCAD Network(XCAD) ל THB
฿1.108492
1 XCAD Network(XCAD) ל TWD
NT$1.0411968
1 XCAD Network(XCAD) ל AED
د.إ0.1253672
1 XCAD Network(XCAD) ל CHF
Fr0.027328
1 XCAD Network(XCAD) ל HKD
HK$0.2667896
1 XCAD Network(XCAD) ל AMD
֏12.9343424
1 XCAD Network(XCAD) ל MAD
.د.م0.3064152
1 XCAD Network(XCAD) ל MXN
$0.6367424
1 XCAD Network(XCAD) ל SAR
ريال0.1281
1 XCAD Network(XCAD) ל PLN
0.1243424
1 XCAD Network(XCAD) ל RON
лв0.1475712
1 XCAD Network(XCAD) ל SEK
kr0.3252032
1 XCAD Network(XCAD) ל BGN
лв0.0570472
1 XCAD Network(XCAD) ל HUF
Ft11.6188408
1 XCAD Network(XCAD) ל CZK
0.7170184
1 XCAD Network(XCAD) ל KWD
د.ك0.0104188
1 XCAD Network(XCAD) ל ILS
0.1154608
1 XCAD Network(XCAD) ל AOA
Kz31.1392312
1 XCAD Network(XCAD) ל BHD
.د.ب0.01287832
1 XCAD Network(XCAD) ל BMD
$0.03416
1 XCAD Network(XCAD) ל DKK
kr0.2179408
1 XCAD Network(XCAD) ל HNL
L0.8857688
1 XCAD Network(XCAD) ל MUR
1.5590624
1 XCAD Network(XCAD) ל NAD
$0.5971168
1 XCAD Network(XCAD) ל NOK
kr0.3456992
1 XCAD Network(XCAD) ל NZD
$0.058072
1 XCAD Network(XCAD) ל PAB
B/.0.03416
1 XCAD Network(XCAD) ל PGK
K0.1427888
1 XCAD Network(XCAD) ל QAR
ر.ق0.1233176
1 XCAD Network(XCAD) ל RSD
дин.3.4235152

XCAD Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של XCAD Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרXCAD Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על XCAD Network

כמה שווה XCAD Network (XCAD) היום?
החי XCADהמחיר ב USD הוא 0.03416 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XCAD ל USD?
המחיר הנוכחי של XCAD ל USD הוא $ 0.03416. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של XCAD Network?
שווי השוק של XCAD הוא $ 1.63M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XCAD?
ההיצע במחזור של XCAD הוא 47.73M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XCAD?
‏‏XCAD השיג מחיר שיא (ATH) של 9.064501091879395 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XCAD?
XCAD ‏‏רשם מחירATL של 0.027238932577182195 USD.
מהו נפח המסחר של XCAD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XCAD הוא $ 19.58K USD.
האם XCAD יעלה השנה?
XCAD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XCAD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:43:20 (UTC+8)

XCAD Network (XCAD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

XCAD-ל-USD מחשבון

סְכוּם

XCAD
XCAD
USD
USD

1 XCAD = 0.03416 USD

מסחרXCAD

USDTXCAD
$0.03416
$0.03416$0.03416
-2.26%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד