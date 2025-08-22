XCAD Network (XCAD) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03416. במהלך 24 השעות האחרונות, XCAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03369 לבין שיא של $ 0.0358, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XCADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.064501091879395, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.027238932577182195.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, XCAD השתנה ב -0.62% במהלך השעה האחרונה, -2.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
XCAD Network (XCAD) מידע שוק
No.1932
$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M
$ 19.58K
$ 19.58K$ 19.58K
$ 6.79M
$ 6.79M$ 6.79M
47.73M
47.73M 47.73M
198,813,157.8570137
198,813,157.8570137 198,813,157.8570137
ETH
שווי השוק הנוכחי של XCAD Network הוא $ 1.63M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 19.58K. ההיצע במחזור של XCAD הוא 47.73M, עם היצע כולל של 198813157.8570137. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.79M.
XCAD Network (XCAD) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של XCAD Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000797
-2.28%
30 ימים
$ -0.00043
-1.25%
60 ימים
$ +0.00047
+1.39%
90 ימים
$ -0.01888
-35.60%
XCAD Network שינוי מחיר היום
היום,XCAD רשם שינוי של $ -0.000797 (-2.28%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
XCAD Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00043 (-1.25%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
XCAD Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,XCAD ראה שינוי של $ +0.00047 (+1.39%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
XCAD Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01888 (-35.60%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators.
XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקXCAD את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים XCAD Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךXCAD Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
XCAD Networkתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה XCAD Network (XCAD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות XCAD Network (XCAD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור XCAD Network.
הבנת הטוקנומיקה של XCAD Network (XCAD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XCAD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.