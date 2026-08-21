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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Xai, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Xai, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Xai (XAI) ניתוח טכני היום

Xai (XAI) ניתוח טכני היום

דף Xai הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של XAI מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Xai למטה.

Xai (XAI) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.007429--+17.41%+5.93%-24.20%
למידע נוסף על Xai מחיר

Xai אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Xai במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 10
נייטרלי 6
קנה 10
ממוצעים נעים:מכורמכור 7נייטרלי 4קנה 3
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 2קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.007418
0.007417
R2
0.007417
0.007415
R1
0.007414
0.007414
PP
0.007413
0.007413
S1
0.00741
0.007411
S2
0.007409
0.00741
S3
0.007406
0.007409

Xai אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.28M
$1.37 M
$1.64 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.05M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.56 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.61 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.03M
קניות פעילות ל-7 ימים
$2.74 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$2.77 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Xai זרימת הון

זרימת נטו פנימהXAIUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.05 M0.01
2026-08-20-$0.13 M0.01
2026-08-19-$0.05 M0.01
2026-08-18-$0.08 M0.01
2026-08-17-$0.20 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Xai (XAI) בשווקים של MEXC

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTXAI
$0.007424
$0.007424$0.007424
+0.25%
10.56M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

XAI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

XAI
XAI
USD
USD

1 XAI = 0.007429 USD

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