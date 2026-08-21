Xai (XAI) ניתוח טכני היום דף Xai הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של XAI מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Xai למטה. הירשם

Xai (XAI) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.007429 -- +17.41% +5.93% -24.20%

Xai אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Xai במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 10 נייטרלי 6 קנה 10 ממוצעים נעים : מכור מכור 7 נייטרלי 4 קנה 3 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 2 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.007418 0.007417 R2 0.007417 0.007415 R1 0.007414 0.007414 PP 0.007413 0.007413 S1 0.00741 0.007411 S2 0.007409 0.00741 S3 0.007406 0.007409

Xai אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.28M $1.37 M $1.64 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.05M קניות פעילות ל-3 ימים $0.56 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.61 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.03M קניות פעילות ל-7 ימים $2.74 M מכירות פעילות ל-7 ימים $2.77 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Xai זרימת הון זרימת נטו פנימה XAIUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.05 M 0.01 2026-08-20 -$0.13 M 0.01 2026-08-19 -$0.05 M 0.01 2026-08-18 -$0.08 M 0.01 2026-08-17 -$0.20 M 0.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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