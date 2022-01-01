Xai (XAI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Xai (XAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Xai (XAI) מידע Xai was developed to enable real economies and open trade in the next generation of video games. With Xai, potentially billions of traditional gamers can own and trade valuable in-game items in their favorite games for the first time, without the need to use crypto-wallets. אתר רשמי: https://xai.games/ מסמך לבן: https://xai-foundation.gitbook.io/xai-network/xai-blockchain/welcome-to-xai סייר בלוקים: https://arbiscan.io/token/0x4Cb9a7AE498CEDcBb5EAe9f25736aE7d428C9D66 קנה XAIעכשיו!

Xai (XAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Xai (XAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 84.75M $ 84.75M $ 84.75M ההיצע הכולל: $ 1.99B $ 1.99B $ 1.99B אספקה במחזור: $ 1.71B $ 1.71B $ 1.71B FDV (שווי מדולל מלא): $ 123.55M $ 123.55M $ 123.55M שיא כל הזמנים: $ 1.6337 $ 1.6337 $ 1.6337 שפל כל הזמנים: $ 0.03866533668546428 $ 0.03866533668546428 $ 0.03866533668546428 מחיר נוכחי: $ 0.04942 $ 0.04942 $ 0.04942 למידע נוסף על Xai (XAI) מחיר

Xai (XAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Xai (XAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של XAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות XAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את XAIטוקניומיקה, חקרו אתXAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות XAI מעוניין להוסיף את Xai (XAI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת XAI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות XAI ב-MEXC עכשיו!

Xai (XAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של XAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה XAI עכשיו את היסטוריית המחירים!

XAI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן XAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו XAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה XAIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

