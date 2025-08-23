עוד על WOLFI

WOLFI סֵמֶל

WOLFI מְחִיר(WOLFI)

לא רשום

USD
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:04:29 (UTC+8)

WOLFI (WOLFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
--
----
24 שעות נמוך
--
----
גבוה 24 שעות

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

WOLFI (WOLFI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WOLFI נסחר בטווח שבין שפל של -- לבין שיא של --, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WOLFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WOLFI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-- ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WOLFI (WOLFI) מידע שוק

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

שווי השוק הנוכחי של WOLFI הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WOLFI הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.

WOLFI (WOLFI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של WOLFIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
No Data
WOLFI שינוי מחיר היום

היום,WOLFI רשם שינוי של -- (--), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

WOLFI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב -- (--), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

WOLFI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,WOLFI ראה שינוי של -- (--), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

WOLFI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב -- (--), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

מה זהWOLFI (WOLFI)

The first official NFT project of Wolfi, the most popular mascot of Avalanche

WOLFI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול WOLFIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקWOLFI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים WOLFIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךWOLFI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

WOLFIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה WOLFI (WOLFI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות WOLFI (WOLFI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור WOLFI.

בדוק את WOLFI תחזית המחיר עכשיו‏!

WOLFI (WOLFI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של WOLFI (WOLFI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WOLFI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות WOLFI (WOLFI)

מחפש איך לקנותWOLFI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש WOLFIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

WOLFI למטבעות מקומיים

1 WOLFI(WOLFI) ל VND
--
1 WOLFI(WOLFI) ל AUD
A$--
1 WOLFI(WOLFI) ל GBP
--
1 WOLFI(WOLFI) ל EUR
--
1 WOLFI(WOLFI) ל USD
$--
1 WOLFI(WOLFI) ל MYR
RM--
1 WOLFI(WOLFI) ל TRY
--
1 WOLFI(WOLFI) ל JPY
¥--
1 WOLFI(WOLFI) ל ARS
ARS$--
1 WOLFI(WOLFI) ל RUB
--
1 WOLFI(WOLFI) ל INR
--
1 WOLFI(WOLFI) ל IDR
Rp--
1 WOLFI(WOLFI) ל KRW
--
1 WOLFI(WOLFI) ל PHP
--
1 WOLFI(WOLFI) ל EGP
￡E.--
1 WOLFI(WOLFI) ל BRL
R$--
1 WOLFI(WOLFI) ל CAD
C$--
1 WOLFI(WOLFI) ל BDT
--
1 WOLFI(WOLFI) ל NGN
--
1 WOLFI(WOLFI) ל COP
$--
1 WOLFI(WOLFI) ל ZAR
R.--
1 WOLFI(WOLFI) ל UAH
--
1 WOLFI(WOLFI) ל VES
Bs--
1 WOLFI(WOLFI) ל CLP
$--
1 WOLFI(WOLFI) ל PKR
Rs--
1 WOLFI(WOLFI) ל KZT
--
1 WOLFI(WOLFI) ל THB
฿--
1 WOLFI(WOLFI) ל TWD
NT$--
1 WOLFI(WOLFI) ל AED
د.إ--
1 WOLFI(WOLFI) ל CHF
Fr--
1 WOLFI(WOLFI) ל HKD
HK$--
1 WOLFI(WOLFI) ל AMD
֏--
1 WOLFI(WOLFI) ל MAD
.د.م--
1 WOLFI(WOLFI) ל MXN
$--
1 WOLFI(WOLFI) ל SAR
ريال--
1 WOLFI(WOLFI) ל PLN
--
1 WOLFI(WOLFI) ל RON
лв--
1 WOLFI(WOLFI) ל SEK
kr--
1 WOLFI(WOLFI) ל BGN
лв--
1 WOLFI(WOLFI) ל HUF
Ft--
1 WOLFI(WOLFI) ל CZK
--
1 WOLFI(WOLFI) ל KWD
د.ك--
1 WOLFI(WOLFI) ל ILS
--
1 WOLFI(WOLFI) ל AOA
Kz--
1 WOLFI(WOLFI) ל BHD
.د.ب--
1 WOLFI(WOLFI) ל BMD
$--
1 WOLFI(WOLFI) ל DKK
kr--
1 WOLFI(WOLFI) ל HNL
L--
1 WOLFI(WOLFI) ל MUR
--
1 WOLFI(WOLFI) ל NAD
$--
1 WOLFI(WOLFI) ל NOK
kr--
1 WOLFI(WOLFI) ל NZD
$--
1 WOLFI(WOLFI) ל PAB
B/.--
1 WOLFI(WOLFI) ל PGK
K--
1 WOLFI(WOLFI) ל QAR
ر.ق--
1 WOLFI(WOLFI) ל RSD
дин.--

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על WOLFI

כמה שווה WOLFI (WOLFI) היום?
החי WOLFIהמחיר ב USD הוא -- USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WOLFI ל USD?
המחיר הנוכחי של WOLFI ל USD הוא --. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של WOLFI?
שווי השוק של WOLFI הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WOLFI?
ההיצע במחזור של WOLFI הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WOLFI?
‏‏WOLFI השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WOLFI?
WOLFI ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של WOLFI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WOLFI הוא -- USD.
האם WOLFI יעלה השנה?
WOLFI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WOLFI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
