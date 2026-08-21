SPACEX(PRE) מחיר היום

מחיר SPACEX(PRE) (SPACEX(PRE)) בזמן אמת היום הוא ₪ 132.89, עם שינוי של 0.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPACEX(PRE) ל ILS הוא ₪ 132.89 לכל SPACEX(PRE).

SPACEX(PRE) כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- SPACEX(PRE). ב‑24 השעות האחרונות, SPACEX(PRE) סחר בין ₪ 128.74 (נמוך) ל ₪ 139.01 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, SPACEX(PRE) נע ב -0.04% בשעה האחרונה ו -5.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 55.37K.

SPACEX(PRE) (SPACEX(PRE)) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 55.37K₪ 55.37K ₪ 55.37K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 1.74T₪ 1.74T ₪ 1.74T אספקת מחזור ---- -- מקסימום היצע 13,075,865,175 13,075,865,175 13,075,865,175 אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי NONE

שווי השוק הנוכחי של SPACEX(PRE) הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 55.37K. ההיצע במחזור של SPACEX(PRE) הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 1.74T.