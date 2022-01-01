World of Dypians (WOD) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי World of Dypians (WOD), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

World of Dypians (WOD) מידע World of Dypians is a revolutionary MMORPG available on Epic Games, set in a connected virtual world, featuring advanced AI, stunning graphics, and immersive gameplay. It is a dynamic gaming ecosystem that merges DeFi, NFTs, Gaming, and AI into a single immersive experience. אתר רשמי: https://www.worldofdypians.com/ מסמך לבן: https://docs.google.com/document/d/1Bs2LteaZZDb9_4QK-e4-8KPSYA6oYfQ6/edit סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xb994882a1b9bd98A71Dd6ea5F61577c42848B0E8 קנה WODעכשיו!

World of Dypians (WOD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור World of Dypians (WOD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 15.23M $ 15.23M $ 15.23M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 268.97M $ 268.97M $ 268.97M FDV (שווי מדולל מלא): $ 56.63M $ 56.63M $ 56.63M שיא כל הזמנים: $ 0.3123 $ 0.3123 $ 0.3123 שפל כל הזמנים: $ 0.04518352879657148 $ 0.04518352879657148 $ 0.04518352879657148 מחיר נוכחי: $ 0.05663 $ 0.05663 $ 0.05663 למידע נוסף על World of Dypians (WOD) מחיר

World of Dypians (WOD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של World of Dypians (WOD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של WOD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות WODהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את WODטוקניומיקה, חקרו אתWODהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

World of Dypians (WOD) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של WODעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה WOD עכשיו את היסטוריית המחירים!

WOD חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן WOD עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו WOD משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה WODעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

