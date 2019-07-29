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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על WINK, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על WINK, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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WINK (WIN) ניתוח טכני היום

WINK (WIN) ניתוח טכני היום

דף WINK הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של WIN מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של WINK למטה.

WINK (WIN) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.00003194--+1.59%+41.51%+64.30%
למידע נוסף על WINK מחיר

WINK זרימת הון

זרימת נטו פנימהWINUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.00
2026-08-20$0.00 M0.00
2026-08-19-$0.02 M0.00
2026-08-18$0.00 M0.00
2026-08-17$0.00 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב WINK (WIN) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב WINK מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTWIN
$0.00003194
$0.00003194$0.00003194
+1.04%
2.01B (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

WIN-ל-USD מחשבון

סְכוּם

WIN
WIN
USD
USD

1 WIN = 0.00003194 USD

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