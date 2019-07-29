WINK (WIN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי WINK (WIN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

WINK (WIN) מידע The first TRON ecosystem comprehensive oracle WINkLink fully integrates the real world with the blockchain space will be able to provide reliable, unpredictable and verifiable random numbers, and fully restore trust and improve user experience by tapping into data, events, and payment systems etc. אתר רשמי: https://winklink.org/ מסמך לבן: https://winklink.org/WinkLink%20white%20paper.pdf סייר בלוקים: https://tronscan.org/#/token20/TLa2f6VPqDgRE67v1736s7bJ8Ray5wYjU7 קנה WINעכשיו!

WINK (WIN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור WINK (WIN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 54.08M $ 54.08M $ 54.08M ההיצע הכולל: $ 993.70B $ 993.70B $ 993.70B אספקה במחזור: $ 993.70B $ 993.70B $ 993.70B FDV (שווי מדולל מלא): $ 54.08M $ 54.08M $ 54.08M שיא כל הזמנים: $ 0.0029731 $ 0.0029731 $ 0.0029731 שפל כל הזמנים: $ 0.0000414521353705 $ 0.0000414521353705 $ 0.0000414521353705 מחיר נוכחי: $ 0.00005442 $ 0.00005442 $ 0.00005442 למידע נוסף על WINK (WIN) מחיר

WINK (WIN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של WINK (WIN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של WIN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות WINהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את WINטוקניומיקה, חקרו אתWINהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות WIN מעוניין להוסיף את WINK (WIN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת WIN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות WIN ב-MEXC עכשיו!

WINK (WIN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של WINעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה WIN עכשיו את היסטוריית המחירים!

WIN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן WIN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו WIN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה WINעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

