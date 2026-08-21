Wrapped eETH מחיר היום

מחיר Wrapped eETH (WEETH) בזמן אמת היום הוא ₪ 2,574.56, עם שינוי של 1.51% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WEETH ל ILS הוא ₪ 2,574.56 לכל WEETH.

Wrapped eETH כרגע מדורג במקום #7971 לפי שווי שוק של ₪ 4.20B, עם היצע במחזור של 1.63M WEETH. ב‑24 השעות האחרונות, WEETH סחר בין ₪ 2,438.68 (נמוך) ל ₪ 2,594.96 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 15,843.73214774999116, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 4,486.419248561758677.

ביצועים לטווח קצר, WEETH נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +23.70% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 55.46.

Wrapped eETH (WEETH) מידע שוק

דירוג No.7971 שווי שוק ₪ 4.20B₪ 4.20B ₪ 4.20B נפח (24 שעות) ₪ 55.46₪ 55.46 ₪ 55.46 שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 4.20B₪ 4.20B ₪ 4.20B אספקת מחזור 1.63M 1.63M 1.63M אספקה כוללת 1,632,031.61611414 1,632,031.61611414 1,632,031.61611414 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Wrapped eETH הוא ₪ 4.20B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 55.46. ההיצע במחזור של WEETH הוא 1.63M, עם היצע כולל של 1632031.61611414. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 4.20B.