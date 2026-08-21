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מחיר Wrapped eETH בזמן אמת היום הוא 2,574.56 ILS.WEETH שווי השוק הוא 4,201,763,317.5828202784 ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר WEETH ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Wrapped eETH בזמן אמת היום הוא 2,574.56 ILS.WEETH שווי השוק הוא 4,201,763,317.5828202784 ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר WEETH ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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Wrapped eETH סֵמֶל

Wrapped eETH מְחִיר(WEETH)

1 WEETH ל ILSמחיר חי:

₪7,697.9344
₪7,697.9344₪7,697.9344
+1.51%1D
ILS
Wrapped eETH (WEETH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 12:08:27 (UTC+8)

Wrapped eETH מחיר היום

מחיר Wrapped eETH (WEETH) בזמן אמת היום הוא ₪ 2,574.56, עם שינוי של 1.51% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WEETH ל ILS הוא ₪ 2,574.56 לכל WEETH.

Wrapped eETH כרגע מדורג במקום #7971 לפי שווי שוק של ₪ 4.20B, עם היצע במחזור של 1.63M WEETH. ב‑24 השעות האחרונות, WEETH סחר בין ₪ 2,438.68 (נמוך) ל ₪ 2,594.96 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 15,843.73214774999116, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 4,486.419248561758677.

ביצועים לטווח קצר, WEETH נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +23.70% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 55.46.

Wrapped eETH (WEETH) מידע שוק

No.7971

₪ 4.20B
₪ 4.20B₪ 4.20B

₪ 55.46
₪ 55.46₪ 55.46

₪ 4.20B
₪ 4.20B₪ 4.20B

1.63M
1.63M 1.63M

1,632,031.61611414
1,632,031.61611414 1,632,031.61611414

ETH

שווי השוק הנוכחי של Wrapped eETH הוא ₪ 4.20B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 55.46. ההיצע במחזור של WEETH הוא 1.63M, עם היצע כולל של 1632031.61611414. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 4.20B.

Wrapped eETH היסטוריית המחירים ILS

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
₪ 2,438.68
₪ 2,438.68₪ 2,438.68
24 שעות נמוך
₪ 2,594.96
₪ 2,594.96₪ 2,594.96
גבוה 24 שעות

₪ 2,438.68
₪ 2,438.68₪ 2,438.68

₪ 2,594.96
₪ 2,594.96₪ 2,594.96

₪ 15,843.73214774999116
₪ 15,843.73214774999116₪ 15,843.73214774999116

₪ 4,486.419248561758677
₪ 4,486.419248561758677₪ 4,486.419248561758677

0.00%

+1.51%

+23.70%

+23.70%

Wrapped eETH (WEETH) היסטוריית מחירים ILS

עקוב אחר שינויי המחירים של Wrapped eETHהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (ILS)לשנות (%)
הַיוֹם₪ +114.5097+1.51%
30 ימים₪ +512.07+24.82%
60 ימים₪ +676.42+35.63%
90 ימים₪ +342.38+15.33%
Wrapped eETH שינוי מחיר היום

היום,WEETH רשם שינוי של ₪ +114.5097 (+1.51%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Wrapped eETH שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב ₪ +512.07 (+24.82%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Wrapped eETH שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,WEETH ראה שינוי של ₪ +676.42 (+35.63%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Wrapped eETH שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב ₪ +342.38 (+15.33%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Wrapped eETH (WEETH)?

בדוק את Wrapped eETH עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור Wrapped eETH

Wrapped eETH (WEETH) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של WEETH הוא ₪ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Wrapped eETH (WEETH) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Wrapped eETH עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של ₪ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Wrapped eETH תגיע ב 2026–2027? בקר בדף WEETH תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Wrapped eETH תחזית מחיר.

איך לקנות ולהשקיע Wrapped eETH ב יִשְׂרָאֵל

מוכן להתחיל עם Wrapped eETH? קניית WEETH מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות Wrapped eETH. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את Wrapped eETH (WEETH) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ--- אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וWrapped eETHיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות Wrapped eETH (WEETH) מדריך

מה אפשר לעשות עם Wrapped eETH

החזקת Wrapped eETH מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

  • חקור את שוק הספוט של MEXC

    חקור את שוק הספוט של MEXC

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    מסחר בחוזים עתידיים

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  • MEXC Launchpool

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מסחר עם עמלות נמוכות במיוחד ב‑MEXC

קנייה של Wrapped eETH (WEETH) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.

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בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.

מה זהWrapped eETH (WEETH)

weETH is the first native liquid restaking token on Ethereum.

Wrapped eETH מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Wrapped eETH, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרWrapped eETH הרשמי
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אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Wrapped eETH

העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 12:08:27 (UTC+8)

Wrapped eETH (WEETH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

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סחור ב Wrapped eETH (WEETH) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Wrapped eETH מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTWEETH
₪7,697.9344
₪7,697.9344₪7,697.9344
+1.51%
0.02 (USDT)

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מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

WEETH-ל-ILS מחשבון

סְכוּם

WEETH
WEETH
ILS
ILS

1 WEETH = 7,697.9344 ILS