WEB3D מחיר היום

מחיר WEB3D (WEB3D) בזמן אמת היום הוא $ 0.03492, עם שינוי של 48.97% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WEB3D ל USD הוא $ 0.03492 לכל WEB3D.

WEB3D כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 174.60K, עם היצע במחזור של 5.00M WEB3D. ב‑24 השעות האחרונות, WEB3D סחר בין $ 0.02216 (נמוך) ל $ 0.03562 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, WEB3D נע ב +56.24% בשעה האחרונה ו +3.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 73.07K.

WEB3D (WEB3D) מידע שוק

שווי שוק $ 174.60K$ 174.60K $ 174.60K נפח (24 שעות) $ 73.07K$ 73.07K $ 73.07K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.98M$ 6.98M $ 6.98M אספקת מחזור 5.00M 5.00M 5.00M מקסימום היצע 200,000,000 200,000,000 200,000,000 אספקה כוללת 200,000,000 200,000,000 200,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של WEB3D הוא $ 174.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 73.07K. ההיצע במחזור של WEB3D הוא 5.00M, עם היצע כולל של 200000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.98M.