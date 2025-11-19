WEB3D (WEB3D) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי WEB3D (WEB3D), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 07:09:22 (UTC+8)
WEB3D (WEB3D) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור WEB3D (WEB3D), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 152.50K
$ 152.50K$ 152.50K
ההיצע הכולל:
$ 200.00M
$ 200.00M$ 200.00M
אספקה במחזור:
$ 5.00M
$ 5.00M$ 5.00M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 6.10M
$ 6.10M$ 6.10M
שיא כל הזמנים:
$ 0.191
$ 0.191$ 0.191
שפל כל הזמנים:
--
----
מחיר נוכחי:
$ 0.0305
$ 0.0305$ 0.0305

WEB3D (WEB3D) מידע

Web3 Decision is a next-gen AI ( (Logic Based & CL1 Human Neuron)-powered platform for real-time smart contract audits, token vetting, and KYC/KYB analysis — all with zero-code simplicity. Backed by logic-based AI, it connects real human neurons to nodes, enabling trust, compliance, and security across EVM, TON, and emerging Layer-1 ecosystems.

אתר רשמי:
https://web3decision.com
מסמך לבן:
https://github.com/web3decisioncom/introductions/blob/main/Web3D%20White%20Paper%20_compressed.pdf
סייר בלוקים:
https://bscscan.com/token/0x6ebf9ccac6efd7d48b89ec06249cfe1af4000022

WEB3D (WEB3D) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של WEB3D (WEB3D) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של WEB3D אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות WEB3Dהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את WEB3Dטוקניומיקה, חקרו אתWEB3Dהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

WEB3D (WEB3D) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של WEB3Dעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

WEB3D חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן WEB3D עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו WEB3D משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.

אנא קרא והבן את הסכם המשתמש ו מדיניות הפרטיות