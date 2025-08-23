עוד על WDOG

WDOG מידע על מחיר

WDOG אתר רשמי

WDOG טוקניומיקה

WDOG תחזית מחיר

WDOG היסטוריה

WDOG מדריך קנייה

WDOGממיר מטבעות לפיאט

WDOG ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

wrapped dog סֵמֶל

wrapped dog מְחִיר(WDOG)

1 WDOG ל USDמחיר חי:

$0.001154
$0.001154$0.001154
-2.44%1D
USD
wrapped dog (WDOG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:12:39 (UTC+8)

wrapped dog (WDOG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.001128
$ 0.001128$ 0.001128
24 שעות נמוך
$ 0.0011864
$ 0.0011864$ 0.0011864
גבוה 24 שעות

$ 0.001128
$ 0.001128$ 0.001128

$ 0.0011864
$ 0.0011864$ 0.0011864

$ 0.02889444155638393
$ 0.02889444155638393$ 0.02889444155638393

$ 0.000345747960162156
$ 0.000345747960162156$ 0.000345747960162156

-1.75%

-2.44%

-3.24%

-3.24%

wrapped dog (WDOG) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0011533. במהלך 24 השעות האחרונות, WDOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001128 לבין שיא של $ 0.0011864, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WDOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02889444155638393, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000345747960162156.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WDOG השתנה ב -1.75% במהלך השעה האחרונה, -2.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

wrapped dog (WDOG) מידע שוק

No.2047

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

$ 55.73K
$ 55.73K$ 55.73K

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,998,439
999,998,439 999,998,439

999,998,439
999,998,439 999,998,439

100.00%

SOL

שווי השוק הנוכחי של wrapped dog הוא $ 1.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.73K. ההיצע במחזור של WDOG הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999998439. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.15M.

wrapped dog (WDOG) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של wrapped dogהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000028862-2.44%
30 ימים$ -0.0002142-15.67%
60 ימים$ +0.0001517+15.14%
90 ימים$ +0.0004208+57.44%
wrapped dog שינוי מחיר היום

היום,WDOG רשם שינוי של $ -0.000028862 (-2.44%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

wrapped dog שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0002142 (-15.67%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

wrapped dog שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,WDOG ראה שינוי של $ +0.0001517 (+15.14%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

wrapped dog שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0004208 (+57.44%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של wrapped dog (WDOG)?

בדוק את wrapped dog עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהwrapped dog (WDOG)

Wrapped Dog is a meme coin on the Solana chain.

wrapped dog זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול wrapped dogההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקWDOG את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים wrapped dogאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךwrapped dog לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

wrapped dogתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה wrapped dog (WDOG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות wrapped dog (WDOG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור wrapped dog.

בדוק את wrapped dog תחזית המחיר עכשיו‏!

wrapped dog (WDOG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של wrapped dog (WDOG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WDOG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות wrapped dog (WDOG)

מחפש איך לקנותwrapped dog? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש wrapped dogב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

WDOG למטבעות מקומיים

1 wrapped dog(WDOG) ל VND
30.3490895
1 wrapped dog(WDOG) ל AUD
A$0.001764549
1 wrapped dog(WDOG) ל GBP
0.000853442
1 wrapped dog(WDOG) ל EUR
0.000980305
1 wrapped dog(WDOG) ל USD
$0.0011533
1 wrapped dog(WDOG) ל MYR
RM0.00484386
1 wrapped dog(WDOG) ל TRY
0.047273767
1 wrapped dog(WDOG) ל JPY
¥0.1695351
1 wrapped dog(WDOG) ל ARS
ARS$1.539782363
1 wrapped dog(WDOG) ל RUB
0.093244305
1 wrapped dog(WDOG) ל INR
0.100959882
1 wrapped dog(WDOG) ל IDR
Rp18.601610299
1 wrapped dog(WDOG) ל KRW
1.601795304
1 wrapped dog(WDOG) ל PHP
0.065311379
1 wrapped dog(WDOG) ל EGP
￡E.0.055946583
1 wrapped dog(WDOG) ל BRL
R$0.006250886
1 wrapped dog(WDOG) ל CAD
C$0.001591554
1 wrapped dog(WDOG) ל BDT
0.140310478
1 wrapped dog(WDOG) ל NGN
1.763453365
1 wrapped dog(WDOG) ל COP
$4.631721998
1 wrapped dog(WDOG) ל ZAR
R.0.020251948
1 wrapped dog(WDOG) ל UAH
0.047804285
1 wrapped dog(WDOG) ל VES
Bs0.161462
1 wrapped dog(WDOG) ל CLP
$1.107168
1 wrapped dog(WDOG) ל PKR
Rs0.326983616
1 wrapped dog(WDOG) ל KZT
0.617061632
1 wrapped dog(WDOG) ל THB
฿0.037389986
1 wrapped dog(WDOG) ל TWD
NT$0.035141051
1 wrapped dog(WDOG) ל AED
د.إ0.004232611
1 wrapped dog(WDOG) ל CHF
Fr0.00092264
1 wrapped dog(WDOG) ל HKD
HK$0.009007273
1 wrapped dog(WDOG) ל AMD
֏0.441529372
1 wrapped dog(WDOG) ל MAD
.د.م0.0103797
1 wrapped dog(WDOG) ל MXN
$0.021428314
1 wrapped dog(WDOG) ל SAR
ريال0.004324875
1 wrapped dog(WDOG) ל PLN
0.004198012
1 wrapped dog(WDOG) ל RON
лв0.004970723
1 wrapped dog(WDOG) ל SEK
kr0.010967883
1 wrapped dog(WDOG) ל BGN
лв0.001926011
1 wrapped dog(WDOG) ל HUF
Ft0.391603015
1 wrapped dog(WDOG) ל CZK
0.024184701
1 wrapped dog(WDOG) ל KWD
د.ك0.0003517565
1 wrapped dog(WDOG) ל ILS
0.003886621
1 wrapped dog(WDOG) ל AOA
Kz1.051313681
1 wrapped dog(WDOG) ל BHD
.د.ب0.0004347941
1 wrapped dog(WDOG) ל BMD
$0.0011533
1 wrapped dog(WDOG) ל DKK
kr0.007346521
1 wrapped dog(WDOG) ל HNL
L0.030193394
1 wrapped dog(WDOG) ל MUR
0.052636612
1 wrapped dog(WDOG) ל NAD
$0.020217349
1 wrapped dog(WDOG) ל NOK
kr0.011613731
1 wrapped dog(WDOG) ל NZD
$0.00196061
1 wrapped dog(WDOG) ל PAB
B/.0.0011533
1 wrapped dog(WDOG) ל PGK
K0.004866926
1 wrapped dog(WDOG) ל QAR
ر.ق0.004186479
1 wrapped dog(WDOG) ל RSD
дин.0.115468396

wrapped dog מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של wrapped dog, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרwrapped dog הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על wrapped dog

כמה שווה wrapped dog (WDOG) היום?
החי WDOGהמחיר ב USD הוא 0.0011533 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WDOG ל USD?
המחיר הנוכחי של WDOG ל USD הוא $ 0.0011533. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של wrapped dog?
שווי השוק של WDOG הוא $ 1.15M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WDOG?
ההיצע במחזור של WDOG הוא 1000.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WDOG?
‏‏WDOG השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02889444155638393 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WDOG?
WDOG ‏‏רשם מחירATL של 0.000345747960162156 USD.
מהו נפח המסחר של WDOG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WDOG הוא $ 55.73K USD.
האם WDOG יעלה השנה?
WDOG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WDOG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:12:39 (UTC+8)

wrapped dog (WDOG) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

WDOG-ל-USD מחשבון

סְכוּם

WDOG
WDOG
USD
USD

1 WDOG = 0.0011532 USD

מסחרWDOG

USDTWDOG
$0.001154
$0.001154$0.001154
-2.39%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד