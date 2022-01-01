wrapped dog (WDOG) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי wrapped dog (WDOG), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

wrapped dog (WDOG) מידע Wrapped Dog is a meme coin on the Solana chain. אתר רשמי: https://wdog.fun/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/GYKmdfcUmZVrqfcH1g579BGjuzSRijj3LBuwv79rpump קנה WDOGעכשיו!

wrapped dog (WDOG) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור wrapped dog (WDOG), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M ההיצע הכולל: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M אספקה במחזור: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M שיא כל הזמנים: $ 0.03184 $ 0.03184 $ 0.03184 שפל כל הזמנים: $ 0.000345747960162156 $ 0.000345747960162156 $ 0.000345747960162156 מחיר נוכחי: $ 0.0012018 $ 0.0012018 $ 0.0012018 למידע נוסף על wrapped dog (WDOG) מחיר

wrapped dog (WDOG) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של wrapped dog (WDOG) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של WDOG אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות WDOGהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את WDOGטוקניומיקה, חקרו אתWDOGהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות WDOG מעוניין להוסיף את wrapped dog (WDOG) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת WDOG, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות WDOG ב-MEXC עכשיו!

wrapped dog (WDOG) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של WDOGעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה WDOG עכשיו את היסטוריית המחירים!

WDOG חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן WDOG עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו WDOG משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה WDOGעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!