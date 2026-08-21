Waves (WAVES) ניתוח טכני היום דף Waves הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של WAVES מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Waves למטה. הירשם

Waves (WAVES) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.2097 -- +7.09% -17.12% -44.44%

Waves אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Waves במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 6 נייטרלי 9 קנה 11 ממוצעים נעים : קנה מכור 4 נייטרלי 3 קנה 7 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 2 נייטרלי 6 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.2104 0.2103 R2 0.2103 0.2103 R1 0.2103 0.2103 PP 0.2102 0.2102 S1 0.2102 0.2102 S2 0.2101 0.2102 S3 0.2101 0.2101

Waves אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.22M $2.88 M $3.10 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.09 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.10 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.15 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.15 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Waves זרימת הון זרימת נטו פנימה WAVESUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.01 M 0.21 2026-08-20 -$0.01 M 0.20 2026-08-19 $0.01 M 0.20 2026-08-18 $0.01 M 0.19 2026-08-17 -$0.01 M 0.19 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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