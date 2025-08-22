עוד על WAVES

Waves סֵמֶל

Waves מְחִיר(WAVES)

1 WAVES ל USDמחיר חי:

$1.1821
$1.1821$1.1821
-6.64%1D
USD
Waves (WAVES) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:51:26 (UTC+8)

Waves (WAVES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.18
$ 1.18$ 1.18
24 שעות נמוך
$ 1.3067
$ 1.3067$ 1.3067
גבוה 24 שעות

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

$ 1.3067
$ 1.3067$ 1.3067

$ 62.35569555868911
$ 62.35569555868911$ 62.35569555868911

$ 0.12268400192260742
$ 0.12268400192260742$ 0.12268400192260742

-0.70%

-6.64%

-14.30%

-14.30%

Waves (WAVES) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.1814. במהלך 24 השעות האחרונות, WAVES נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.18 לבין שיא של $ 1.3067, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WAVESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 62.35569555868911, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.12268400192260742.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WAVES השתנה ב -0.70% במהלך השעה האחרונה, -6.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Waves (WAVES) מידע שוק

No.288

$ 140.16M
$ 140.16M$ 140.16M

$ 79.69K
$ 79.69K$ 79.69K

$ 140.16M
$ 140.16M$ 140.16M

118.64M
118.64M 118.64M

--
----

118,635,172
118,635,172 118,635,172

WAVES

שווי השוק הנוכחי של Waves הוא $ 140.16M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 79.69K. ההיצע במחזור של WAVES הוא 118.64M, עם היצע כולל של 118635172. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 140.16M.

Waves (WAVES) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Wavesהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.084074-6.64%
30 ימים$ +0.0619+5.52%
60 ימים$ +0.2108+21.71%
90 ימים$ -0.0385-3.16%
Waves שינוי מחיר היום

היום,WAVES רשם שינוי של $ -0.084074 (-6.64%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Waves שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0619 (+5.52%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Waves שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,WAVES ראה שינוי של $ +0.2108 (+21.71%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Waves שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0385 (-3.16%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Waves (WAVES)?

בדוק את Waves עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהWaves (WAVES)

Waves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts.

Waves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts.

Waves זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Wavesההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקWAVES את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Wavesאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךWaves לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Wavesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Waves (WAVES) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Waves (WAVES) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Waves.

בדוק את Waves תחזית המחיר עכשיו‏!

Waves (WAVES) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Waves (WAVES) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WAVES הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Waves (WAVES)

מחפש איך לקנותWaves? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Wavesב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

WAVES למטבעות מקומיים

Waves מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Waves, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרWaves הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Waves

כמה שווה Waves (WAVES) היום?
החי WAVESהמחיר ב USD הוא 1.1814 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WAVES ל USD?
המחיר הנוכחי של WAVES ל USD הוא $ 1.1814. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Waves?
שווי השוק של WAVES הוא $ 140.16M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WAVES?
ההיצע במחזור של WAVES הוא 118.64M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WAVES?
‏‏WAVES השיג מחיר שיא (ATH) של 62.35569555868911 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WAVES?
WAVES ‏‏רשם מחירATL של 0.12268400192260742 USD.
מהו נפח המסחר של WAVES?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WAVES הוא $ 79.69K USD.
האם WAVES יעלה השנה?
WAVES ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WAVES תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:51:26 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

