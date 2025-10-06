World3 מחיר היום

מחיר World3 (WAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.05807, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WAI ל USD הוא $ 0.05807 לכל WAI.

World3 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- WAI. ב‑24 השעות האחרונות, WAI סחר בין $ 0.0576 (נמוך) ל $ 0.05997 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, WAI נע ב -0.16% בשעה האחרונה ו -4.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 56.28K.

World3 (WAI) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 56.28K$ 56.28K $ 56.28K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 58.07M$ 58.07M $ 58.07M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של World3 הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.28K. ההיצע במחזור של WAI הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 58.07M.