World3 (WAI) תחזית מחיר (USD)

קבל World3 תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה WAI יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של World3 % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. World3 תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) World3 (WAI) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, World3 ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.05795 בשנת 2025. World3 (WAI) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, World3 ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.060847 בשנת 2026. World3 (WAI) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של WAI הוא $ 0.063889 עם 10.25% שיעור צמיחה. World3 (WAI) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של WAI הוא $ 0.067084 עם 15.76% שיעור צמיחה. World3 (WAI) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של WAI הוא $ 0.070438 עם 21.55% שיעור צמיחה. World3 (WAI) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של WAI הוא $ 0.073960 עם 27.63% שיעור צמיחה. World3 (WAI) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של World3 עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.120473. World3 (WAI) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של World3 עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.196239. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.05795 0.00%

2026 $ 0.060847 5.00%

2027 $ 0.063889 10.25%

2028 $ 0.067084 15.76%

2029 $ 0.070438 21.55%

2030 $ 0.073960 27.63%

2031 $ 0.077658 34.01%

2032 $ 0.081541 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.085618 47.75%

2034 $ 0.089899 55.13%

2035 $ 0.094394 62.89%

2036 $ 0.099114 71.03%

2037 $ 0.104069 79.59%

2038 $ 0.109273 88.56%

2039 $ 0.114737 97.99%

2040 $ 0.120473 107.89% הצג עוד לטווח קצר World3 תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.05795 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.057957 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.058005 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.058188 0.41% World3 (WAI) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורWAIב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.05795 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. World3 (WAI) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורWAI , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.057957 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. World3 (WAI) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורWAI , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.058005 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. World3 (WAI) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורWAI הוא $0.058188 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית World3 מחיר נוכחי $ 0.05795 שינוי מחיר (24 שעות) -0.25% שווי שוק ---- אספקת מחזור ---- נפח (24 שעות) $ 54.81K נפח (24 שעות) -- המחיר WAI העדכני הוא $ 0.05795. יש לו שינוי של -0.25% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 54.81Kב 24 שעות. בנוסף, WAI יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --.

World3 מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בWorld3דף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלWorld3 הוא 0.05795USD. היצע במחזור של World3(WAI) הוא 0.00 WAI , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.00% $ -0.000160 $ 0.05856 $ 0.05787

7 ימים -0.03% $ -0.002219 $ 0.06073 $ 0.05635

30 ימים 0.04% $ 0.002110 $ 0.06995 $ 0.05525 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,World3 הראה תנועת מחירים של $-0.000160 , המשקפת -0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,World3 נסחר בשיא של $0.06073 ושפל של $0.05635 . נרשם שינוי במחיר של -0.03% . מגמה אחרונה זו מציגה אתWAI הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,World3 חווה 0.04% שינוי, המשקף בערך $0.002110 לערכו. זה מצביע על כך ש WAI עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של World3 המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה WAI בהיסטוריית המחירים המלאה

איך World3 (WAI) מודול חיזוי מחיר עובד? World3 מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של WAIעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךWorld3 לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של WAI , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של World3. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלWAI . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלWAI כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של World3.

מדוע WAI חיזוי מחירים חשוב?

WAI תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

