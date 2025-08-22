Vyvo Coin (VSC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.004998. במהלך 24 השעות האחרונות, VSC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.004922 לבין שיא של $ 0.005057, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VSCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.07954688274669303, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002328293566114493.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, VSC השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, +0.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Vyvo Coin (VSC) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Vyvo Coin הוא $ 4.70M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 64.32K. ההיצע במחזור של VSC הוא 941.35M, עם היצע כולל של 19604298924. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 100.03M.
Vyvo Coin (VSC) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Vyvo Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0000199
+0.40%
30 ימים
$ +0.002517
+101.45%
60 ימים
$ +0.001675
+50.40%
90 ימים
$ +0.000907
+22.17%
Vyvo Coin שינוי מחיר היום
היום,VSC רשם שינוי של $ +0.0000199 (+0.40%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Vyvo Coin שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.002517 (+101.45%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Vyvo Coin שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,VSC ראה שינוי של $ +0.001675 (+50.40%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Vyvo Coin שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000907 (+22.17%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Vyvo Coin (VSC)?
Vyvo Coin ($VSC) is the native coin of Vyvo Coin. $VSC is used for various purposes; such as staking, transactional gas fees on the VSC Network, and participating in decentralised digital health data marketplace
Vyvo Coin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Vyvo Coinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקVSC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Vyvo Coinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךVyvo Coin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Vyvo Coinתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Vyvo Coin (VSC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Vyvo Coin (VSC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Vyvo Coin.
הבנת הטוקנומיקה של Vyvo Coin (VSC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VSC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Vyvo Coin (VSC)
מחפש איך לקנותVyvo Coin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Vyvo Coinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.