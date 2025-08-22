עוד על VSC

VSC מידע על מחיר

VSC מסמך לבן

VSC אתר רשמי

VSC טוקניומיקה

VSC תחזית מחיר

VSC היסטוריה

VSC מדריך קנייה

VSCממיר מטבעות לפיאט

VSC ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Vyvo Coin סֵמֶל

Vyvo Coin מְחִיר(VSC)

1 VSC ל USDמחיר חי:

$0.004995
$0.004995$0.004995
+0.40%1D
USD
Vyvo Coin (VSC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:50:48 (UTC+8)

Vyvo Coin (VSC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.004922
$ 0.004922$ 0.004922
24 שעות נמוך
$ 0.005057
$ 0.005057$ 0.005057
גבוה 24 שעות

$ 0.004922
$ 0.004922$ 0.004922

$ 0.005057
$ 0.005057$ 0.005057

$ 0.07954688274669303
$ 0.07954688274669303$ 0.07954688274669303

$ 0.002328293566114493
$ 0.002328293566114493$ 0.002328293566114493

-0.04%

+0.40%

+9.94%

+9.94%

Vyvo Coin (VSC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.004998. במהלך 24 השעות האחרונות, VSC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.004922 לבין שיא של $ 0.005057, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VSCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.07954688274669303, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002328293566114493.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VSC השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, +0.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vyvo Coin (VSC) מידע שוק

No.1447

$ 4.70M
$ 4.70M$ 4.70M

$ 64.32K
$ 64.32K$ 64.32K

$ 100.03M
$ 100.03M$ 100.03M

941.35M
941.35M 941.35M

20,014,165,805
20,014,165,805 20,014,165,805

19,604,298,924
19,604,298,924 19,604,298,924

4.70%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Vyvo Coin הוא $ 4.70M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 64.32K. ההיצע במחזור של VSC הוא 941.35M, עם היצע כולל של 19604298924. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 100.03M.

Vyvo Coin (VSC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Vyvo Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0000199+0.40%
30 ימים$ +0.002517+101.45%
60 ימים$ +0.001675+50.40%
90 ימים$ +0.000907+22.17%
Vyvo Coin שינוי מחיר היום

היום,VSC רשם שינוי של $ +0.0000199 (+0.40%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Vyvo Coin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.002517 (+101.45%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Vyvo Coin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,VSC ראה שינוי של $ +0.001675 (+50.40%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Vyvo Coin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000907 (+22.17%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Vyvo Coin (VSC)?

בדוק את Vyvo Coin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהVyvo Coin (VSC)

Vyvo Coin ($VSC) is the native coin of Vyvo Coin. $VSC is used for various purposes; such as staking, transactional gas fees on the VSC Network, and participating in decentralised digital health data marketplace

Vyvo Coin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Vyvo Coinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקVSC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Vyvo Coinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךVyvo Coin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Vyvo Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Vyvo Coin (VSC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Vyvo Coin (VSC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Vyvo Coin.

בדוק את Vyvo Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

Vyvo Coin (VSC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Vyvo Coin (VSC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VSC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Vyvo Coin (VSC)

מחפש איך לקנותVyvo Coin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Vyvo Coinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

VSC למטבעות מקומיים

1 Vyvo Coin(VSC) ל VND
131.52237
1 Vyvo Coin(VSC) ל AUD
A$0.00764694
1 Vyvo Coin(VSC) ל GBP
0.00369852
1 Vyvo Coin(VSC) ל EUR
0.0042483
1 Vyvo Coin(VSC) ל USD
$0.004998
1 Vyvo Coin(VSC) ל MYR
RM0.0209916
1 Vyvo Coin(VSC) ל TRY
0.204918
1 Vyvo Coin(VSC) ל JPY
¥0.734706
1 Vyvo Coin(VSC) ל ARS
ARS$6.602358
1 Vyvo Coin(VSC) ל RUB
0.4040883
1 Vyvo Coin(VSC) ל INR
0.43772484
1 Vyvo Coin(VSC) ל IDR
Rp81.93441312
1 Vyvo Coin(VSC) ל KRW
6.93202608
1 Vyvo Coin(VSC) ל PHP
0.28303674
1 Vyvo Coin(VSC) ל EGP
￡E.0.24245298
1 Vyvo Coin(VSC) ל BRL
R$0.02708916
1 Vyvo Coin(VSC) ל CAD
C$0.00689724
1 Vyvo Coin(VSC) ל BDT
0.60805668
1 Vyvo Coin(VSC) ל NGN
7.6421919
1 Vyvo Coin(VSC) ל COP
$20.07226788
1 Vyvo Coin(VSC) ל ZAR
R.0.08766492
1 Vyvo Coin(VSC) ל UAH
0.2071671
1 Vyvo Coin(VSC) ל VES
Bs0.69972
1 Vyvo Coin(VSC) ל CLP
$4.793082
1 Vyvo Coin(VSC) ל PKR
Rs1.41703296
1 Vyvo Coin(VSC) ל KZT
2.67412992
1 Vyvo Coin(VSC) ל THB
฿0.16208514
1 Vyvo Coin(VSC) ל TWD
NT$0.1521891
1 Vyvo Coin(VSC) ל AED
د.إ0.01834266
1 Vyvo Coin(VSC) ל CHF
Fr0.0039984
1 Vyvo Coin(VSC) ל HKD
HK$0.03903438
1 Vyvo Coin(VSC) ל AMD
֏1.90833636
1 Vyvo Coin(VSC) ל MAD
.د.م0.044982
1 Vyvo Coin(VSC) ל MXN
$0.09316272
1 Vyvo Coin(VSC) ל SAR
ريال0.0187425
1 Vyvo Coin(VSC) ל PLN
0.01819272
1 Vyvo Coin(VSC) ל RON
лв0.02159136
1 Vyvo Coin(VSC) ל SEK
kr0.04758096
1 Vyvo Coin(VSC) ל BGN
лв0.00834666
1 Vyvo Coin(VSC) ל HUF
Ft1.69941996
1 Vyvo Coin(VSC) ל CZK
0.10490802
1 Vyvo Coin(VSC) ל KWD
د.ك0.00152439
1 Vyvo Coin(VSC) ל ILS
0.01684326
1 Vyvo Coin(VSC) ל AOA
Kz4.55602686
1 Vyvo Coin(VSC) ל BHD
.د.ب0.001884246
1 Vyvo Coin(VSC) ל BMD
$0.004998
1 Vyvo Coin(VSC) ל DKK
kr0.03188724
1 Vyvo Coin(VSC) ל HNL
L0.13084764
1 Vyvo Coin(VSC) ל MUR
0.22810872
1 Vyvo Coin(VSC) ל NAD
$0.08761494
1 Vyvo Coin(VSC) ל NOK
kr0.05042982
1 Vyvo Coin(VSC) ל NZD
$0.0084966
1 Vyvo Coin(VSC) ל PAB
B/.0.004998
1 Vyvo Coin(VSC) ל PGK
K0.02109156
1 Vyvo Coin(VSC) ל QAR
ر.ق0.01814274
1 Vyvo Coin(VSC) ל RSD
дин.0.50069964

Vyvo Coin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Vyvo Coin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרVyvo Coin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Vyvo Coin

כמה שווה Vyvo Coin (VSC) היום?
החי VSCהמחיר ב USD הוא 0.004998 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VSC ל USD?
המחיר הנוכחי של VSC ל USD הוא $ 0.004998. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Vyvo Coin?
שווי השוק של VSC הוא $ 4.70M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VSC?
ההיצע במחזור של VSC הוא 941.35M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VSC?
‏‏VSC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.07954688274669303 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VSC?
VSC ‏‏רשם מחירATL של 0.002328293566114493 USD.
מהו נפח המסחר של VSC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VSC הוא $ 64.32K USD.
האם VSC יעלה השנה?
VSC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VSC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:50:48 (UTC+8)

Vyvo Coin (VSC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

VSC-ל-USD מחשבון

סְכוּם

VSC
VSC
USD
USD

1 VSC = 0.004998 USD

מסחרVSC

USDTVSC
$0.004995
$0.004995$0.004995
+0.46%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד