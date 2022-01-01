Vyvo Coin (VSC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Vyvo Coin (VSC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Vyvo Coin (VSC) מידע Vyvo Coin ($VSC) is the native coin of Vyvo Coin. $VSC is used for various purposes; such as staking, transactional gas fees on the VSC Network, and participating in decentralised digital health data marketplace אתר רשמי: https://www.vyvo.com/ מסמך לבן: https://www.vyvo.com/files/VyvoSmartChainWhitepaper.pdf סייר בלוקים: https://vscscan.org קנה VSCעכשיו!

Vyvo Coin (VSC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Vyvo Coin (VSC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 4.64M $ 4.64M $ 4.64M ההיצע הכולל: $ 19.60B $ 19.60B $ 19.60B אספקה במחזור: $ 941.35M $ 941.35M $ 941.35M FDV (שווי מדולל מלא): $ 98.55M $ 98.55M $ 98.55M שיא כל הזמנים: $ 0.0868 $ 0.0868 $ 0.0868 שפל כל הזמנים: $ 0.002328293566114493 $ 0.002328293566114493 $ 0.002328293566114493 מחיר נוכחי: $ 0.004924 $ 0.004924 $ 0.004924 למידע נוסף על Vyvo Coin (VSC) מחיר

Vyvo Coin (VSC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Vyvo Coin (VSC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של VSC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות VSCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את VSCטוקניומיקה, חקרו אתVSCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות VSC מעוניין להוסיף את Vyvo Coin (VSC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת VSC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות VSC ב-MEXC עכשיו!

Vyvo Coin (VSC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של VSCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה VSC עכשיו את היסטוריית המחירים!

VSC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן VSC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו VSC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה VSCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

