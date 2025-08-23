עוד על VMPX

VMPX מְחִיר(VMPX)

1 VMPX ל USDמחיר חי:

VMPX (VMPX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:11:46 (UTC+8)

VMPX (VMPX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
-20.56%

VMPX (VMPX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.006582. במהלך 24 השעות האחרונות, VMPX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.006542 לבין שיא של $ 0.00753, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VMPXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.38429498331856643, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003001929432964828.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VMPX השתנה ב +0.50% במהלך השעה האחרונה, -12.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VMPX (VMPX) מידע שוק

ETH

שווי השוק הנוכחי של VMPX הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.90K. ההיצע במחזור של VMPX הוא 0.00, עם היצע כולל של 108624000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 714.96K.

VMPX (VMPX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של VMPXהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00092226-12.28%
30 ימים$ -0.000666-9.19%
60 ימים$ -0.000311-4.52%
90 ימים$ -0.000826-11.16%
VMPX שינוי מחיר היום

היום,VMPX רשם שינוי של $ -0.00092226 (-12.28%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

VMPX שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000666 (-9.19%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

VMPX שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,VMPX ראה שינוי של $ -0.000311 (-4.52%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

VMPX שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000826 (-11.16%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של VMPX (VMPX)?

בדוק את VMPX עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהVMPX (VMPX)

VMPX serves as a bridge liquidity token, connecting the bitcoin and Ethereum/X1 blockchains. It exists as a BRC-20 token on the Bitcoin side and an ERC-20 token on Ethereum side, both having a total supply of 108,624,000 tokens. Note：Please beware that VMPX on MEXC is an ERC-20 token, be careful with contract address. Deposit from wrong chain will cause asset loss.

VMPX זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול VMPXההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקVMPX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים VMPXאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךVMPX לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

VMPXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה VMPX (VMPX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות VMPX (VMPX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור VMPX.

בדוק את VMPX תחזית המחיר עכשיו‏!

VMPX (VMPX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של VMPX (VMPX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VMPX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות VMPX (VMPX)

מחפש איך לקנותVMPX? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש VMPXב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

VMPX למטבעות מקומיים

VMPX מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של VMPX, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרVMPX הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על VMPX

כמה שווה VMPX (VMPX) היום?
החי VMPXהמחיר ב USD הוא 0.006582 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VMPX ל USD?
המחיר הנוכחי של VMPX ל USD הוא $ 0.006582. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של VMPX?
שווי השוק של VMPX הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VMPX?
ההיצע במחזור של VMPX הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VMPX?
‏‏VMPX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.38429498331856643 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VMPX?
VMPX ‏‏רשם מחירATL של 0.003001929432964828 USD.
מהו נפח המסחר של VMPX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VMPX הוא $ 54.90K USD.
האם VMPX יעלה השנה?
VMPX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VMPX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:11:46 (UTC+8)

