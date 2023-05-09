VMPX

VMPX serves as a bridge liquidity token, connecting the bitcoin and Ethereum/X1 blockchains. It exists as a BRC-20 token on the Bitcoin side and an ERC-20 token on Ethereum side, both having a total supply of 108,624,000 tokens. Note：Please beware that VMPX on MEXC is an ERC-20 token, be careful with contract address. Deposit from wrong chain will cause asset loss.

שֵׁםVMPX

דירוגNo.4956

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור0

מקסימום היצע108,624,000

אספקה כוללת108,624,000

שיעור מחזור0%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.38429498331856643,2023-05-09

המחיר הנמוך ביותר0.003001929432964828,2025-07-04

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

Disclaimer: Data provided by cmc and does not constitute investment advice.

