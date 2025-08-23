עוד על VIVI

LEGENDARY HUMANITY סֵמֶל

LEGENDARY HUMANITY מְחִיר(VIVI)

1 VIVI ל USDמחיר חי:

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) טבלת מחירים חיה
LEGENDARY HUMANITY (VIVI) מידע על מחיר (USD)

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.008821. במהלך 24 השעות האחרונות, VIVI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.007598 לבין שיא של $ 0.009027, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VIVIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VIVI השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, +15.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+16.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של LEGENDARY HUMANITY הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.91K. ההיצע במחזור של VIVI הוא --, עם היצע כולל של 2000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.64M.

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של LEGENDARY HUMANITYהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00115654+15.07%
30 ימים$ -0.010266-53.79%
60 ימים$ -0.015308-63.45%
90 ימים$ +0.000988+12.61%
LEGENDARY HUMANITY שינוי מחיר היום

היום,VIVI רשם שינוי של $ +0.00115654 (+15.07%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

LEGENDARY HUMANITY שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.010266 (-53.79%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

LEGENDARY HUMANITY שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,VIVI ראה שינוי של $ -0.015308 (-63.45%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

LEGENDARY HUMANITY שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000988 (+12.61%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של LEGENDARY HUMANITY (VIVI)?

בדוק את LEGENDARY HUMANITY עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהLEGENDARY HUMANITY (VIVI)

The LEGENDARY HUMANITY project uses cutting-edge AI technology to digitally preserve fashion and art heritage and tokenize it for an RWA marketplace.

LEGENDARY HUMANITY זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול LEGENDARY HUMANITYההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקVIVI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים LEGENDARY HUMANITYאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLEGENDARY HUMANITY לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

LEGENDARY HUMANITYתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה LEGENDARY HUMANITY (VIVI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות LEGENDARY HUMANITY (VIVI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור LEGENDARY HUMANITY.

בדוק את LEGENDARY HUMANITY תחזית המחיר עכשיו‏!

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של LEGENDARY HUMANITY (VIVI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VIVI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות LEGENDARY HUMANITY (VIVI)

מחפש איך לקנותLEGENDARY HUMANITY? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש LEGENDARY HUMANITYב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

VIVI למטבעות מקומיים

LEGENDARY HUMANITY מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של LEGENDARY HUMANITY, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרLEGENDARY HUMANITY הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על LEGENDARY HUMANITY

כמה שווה LEGENDARY HUMANITY (VIVI) היום?
החי VIVIהמחיר ב USD הוא 0.008821 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VIVI ל USD?
המחיר הנוכחי של VIVI ל USD הוא $ 0.008821. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של LEGENDARY HUMANITY?
שווי השוק של VIVI הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VIVI?
ההיצע במחזור של VIVI הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VIVI?
‏‏VIVI השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VIVI?
VIVI ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של VIVI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VIVI הוא $ 57.91K USD.
האם VIVI יעלה השנה?
VIVI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VIVI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
LEGENDARY HUMANITY (VIVI) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

