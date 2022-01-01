LEGENDARY HUMANITY (VIVI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי LEGENDARY HUMANITY (VIVI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) מידע The LEGENDARY HUMANITY project uses cutting-edge AI technology to digitally preserve fashion and art heritage and tokenize it for an RWA marketplace. אתר רשמי: https://www.lh-s.org/ מסמך לבן: https://docsend.com/v/7hd3n/lhwp סייר בלוקים: https://solscan.io/token/9RUup1LmD5PBsnd23JmTy39wSwALB7JF7xMfUJP8K7je קנה VIVIעכשיו!

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור LEGENDARY HUMANITY (VIVI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 17.54M $ 17.54M $ 17.54M שיא כל הזמנים: $ 0.032 $ 0.032 $ 0.032 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.00877 $ 0.00877 $ 0.00877 למידע נוסף על LEGENDARY HUMANITY (VIVI) מחיר

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של LEGENDARY HUMANITY (VIVI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של VIVI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות VIVIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את VIVIטוקניומיקה, חקרו אתVIVIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות VIVI מעוניין להוסיף את LEGENDARY HUMANITY (VIVI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת VIVI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות VIVI ב-MEXC עכשיו!

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של VIVIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה VIVI עכשיו את היסטוריית המחירים!

VIVI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן VIVI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו VIVI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה VIVIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

