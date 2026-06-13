Virgen מחיר היום

מחיר Virgen (VIRGEN) בזמן אמת היום הוא $ 0.0001725, עם שינוי של 10.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VIRGEN ל USD הוא $ 0.0001725 לכל VIRGEN.

Virgen כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 172,500, עם היצע במחזור של 1.00B VIRGEN. ב‑24 השעות האחרונות, VIRGEN סחר בין $ 0.00014922 (נמוך) ל $ 0.00017657 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03441068, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00013867.

ביצועים לטווח קצר, VIRGEN נע ב -0.12% בשעה האחרונה ו +12.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.01K.

Virgen (VIRGEN) מידע שוק

שווי שוק $ 172.50K$ 172.50K $ 172.50K נפח (24 שעות) $ 2.01K$ 2.01K $ 2.01K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 172.50K$ 172.50K $ 172.50K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Virgen הוא $ 172.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.01K. ההיצע במחזור של VIRGEN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 172.50K.