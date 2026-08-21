VeriFarm מחיר היום

מחיר VeriFarm (VFARM) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.07053, עם שינוי של 0.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VFARM ל ILS הוא ₪ 0.07053 לכל VFARM.

VeriFarm כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- VFARM. ב‑24 השעות האחרונות, VFARM סחר בין ₪ 0.07052 (נמוך) ל ₪ 0.07074 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, VFARM נע ב -0.08% בשעה האחרונה ו +0.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 11.61K.

VeriFarm (VFARM) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 11.61K₪ 11.61K ₪ 11.61K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 70.53M₪ 70.53M ₪ 70.53M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של VeriFarm הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 11.61K. ההיצע במחזור של VFARM הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 70.53M.