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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על VELO, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על VELO, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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VELO (VELO) ניתוח טכני היום

VELO (VELO) ניתוח טכני היום

דף VELO הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של VELO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של VELO למטה.

VELO (VELO) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.003686--+13.97%-1.40%-2.75%
למידע נוסף על VELO מחיר

VELO אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של VELO במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 10
נייטרלי 4
קנה 12
ממוצעים נעים:מכורמכור 8נייטרלי 1קנה 5
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 2נייטרלי 3קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.003691
0.003689
R2
0.003689
0.003687
R1
0.003688
0.003687
PP
0.003686
0.003686
S1
0.003685
0.003684
S2
0.003683
0.003684
S3
0.003682
0.003683

VELO אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.66M
$8.33 M
$9.00 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.03M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.22 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.24 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.03M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.48 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.51 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

VELO זרימת הון

זרימת נטו פנימהVELOUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.00
2026-08-20$0.13 M0.00
2026-08-19$0.02 M0.00
2026-08-18$0.04 M0.00
2026-08-17$0.04 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על VELO

סחור ב VELO (VELO) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב VELO מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTVELO
$0.003686
$0.003686$0.003686
+2.38%
12.61M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

VELO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

VELO
VELO
USD
USD

1 VELO = 0.003686 USD

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