VELO (VELO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי VELO (VELO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

VELO (VELO) מידע VELO is a blockchain-based backbone for the unique federated credit exchange network of traditional finance and crypto-finance partners, serving as the universally interoperable crypto-fiat bridge that delivers a wide set of real economy financial applications. אתר רשמי: https://velo.org/ מסמך לבן: https://velo.org/doc/Velo_Whitepaper_EN.pdf סייר בלוקים: https://stellar.expert/explorer/public/search?term=GDM4RQUQQUVSKQA7S6EM7XBZP3FCGH4Q7CL6TABQ7B2BEJ5ERARM2M5M קנה VELOעכשיו!

VELO (VELO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור VELO (VELO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 259.24M $ 259.24M $ 259.24M ההיצע הכולל: $ 24.00B $ 24.00B $ 24.00B אספקה במחזור: $ 17.56B $ 17.56B $ 17.56B FDV (שווי מדולל מלא): $ 354.24M $ 354.24M $ 354.24M שיא כל הזמנים: $ 2.0796 $ 2.0796 $ 2.0796 שפל כל הזמנים: $ 0.001029260893382974 $ 0.001029260893382974 $ 0.001029260893382974 מחיר נוכחי: $ 0.01476 $ 0.01476 $ 0.01476 למידע נוסף על VELO (VELO) מחיר

VELO (VELO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של VELO (VELO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של VELO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות VELOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את VELOטוקניומיקה, חקרו אתVELOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות VELO מעוניין להוסיף את VELO (VELO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת VELO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות VELO ב-MEXC עכשיו!

VELO (VELO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של VELOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה VELO עכשיו את היסטוריית המחירים!

VELO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן VELO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו VELO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה VELOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

