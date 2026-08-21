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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על TerraClassicUSD, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על TerraClassicUSD, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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TerraClassicUSD (USTC) ניתוח טכני היום

TerraClassicUSD (USTC) ניתוח טכני היום

דף TerraClassicUSD הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של USTC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של TerraClassicUSD למטה.

TerraClassicUSD (USTC) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.005329--+9.06%-2.31%-14.80%
למידע נוסף על TerraClassicUSD מחיר

TerraClassicUSD אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של TerraClassicUSD במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 9
נייטרלי 6
קנה 11
ממוצעים נעים:קנהמכור 4נייטרלי 2קנה 8
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 5נייטרלי 4קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.005328
0.005326
R2
0.005326
0.005325
R1
0.005325
0.005325
PP
0.005324
0.005324
S1
0.005323
0.005322
S2
0.005321
0.005322
S3
0.00532
0.005321

TerraClassicUSD אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.19M
$1.72 M
$1.91 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.05 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.04 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.14 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.14 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

TerraClassicUSD זרימת הון

זרימת נטו פנימהUSTCUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.03 M0.01
2026-08-20$0.04 M0.01
2026-08-19-$0.02 M0.00
2026-08-18-$0.02 M0.00
2026-08-17-$0.03 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב TerraClassicUSD (USTC) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב TerraClassicUSD מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTUSTC
$0.005329
$0.005329$0.005329
+2.89%
13.21M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

USTC-ל-USD מחשבון

סְכוּם

USTC
USTC
USD
USD

1 USTC = 0.005329 USD

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