TerraClassicUSD סֵמֶל

TerraClassicUSD מְחִיר(USTC)

$0.01359
-5.82%1D
USD
TerraClassicUSD (USTC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:00:52 (UTC+8)

TerraClassicUSD (USTC) מידע על מחיר (USD)

$ 0.01335
24 שעות נמוך
$ 0.01458
גבוה 24 שעות

$ 0.01335
$ 0.01458
$ 1.04679
$ 0.006217587153532048
+0.29%

-5.82%

+1.79%

+1.79%

TerraClassicUSD (USTC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01359. במהלך 24 השעות האחרונות, USTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01335 לבין שיא של $ 0.01458, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.04679, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.006217587153532048.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USTC השתנה ב +0.29% במהלך השעה האחרונה, -5.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TerraClassicUSD (USTC) מידע שוק

No.444

$ 76.00M
$ 1.72M
$ 82.81M
5.59B
--
6,093,590,119.246336
ETH

שווי השוק הנוכחי של TerraClassicUSD הוא $ 76.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.72M. ההיצע במחזור של USTC הוא 5.59B, עם היצע כולל של 6093590119.246336. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 82.81M.

TerraClassicUSD (USTC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של TerraClassicUSDהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0008398-5.82%
30 ימים$ -0.00088-6.09%
60 ימים$ +0.00115+9.24%
90 ימים$ +0.00066+5.10%
TerraClassicUSD שינוי מחיר היום

היום,USTC רשם שינוי של $ -0.0008398 (-5.82%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

TerraClassicUSD שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00088 (-6.09%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

TerraClassicUSD שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,USTC ראה שינוי של $ +0.00115 (+9.24%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

TerraClassicUSD שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00066 (+5.10%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של TerraClassicUSD (USTC)?

בדוק את TerraClassicUSD עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTerraClassicUSD (USTC)

Terra stablecoins offer instant settlements, low fees and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon.

TerraClassicUSD זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול TerraClassicUSDההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקUSTC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים TerraClassicUSDאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTerraClassicUSD לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

TerraClassicUSDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TerraClassicUSD (USTC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TerraClassicUSD (USTC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TerraClassicUSD.

בדוק את TerraClassicUSD תחזית המחיר עכשיו‏!

TerraClassicUSD (USTC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TerraClassicUSD (USTC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USTC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות TerraClassicUSD (USTC)

מחפש איך לקנותTerraClassicUSD? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש TerraClassicUSDב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

USTC למטבעות מקומיים

1 TerraClassicUSD(USTC) ל VND
357.62085
1 TerraClassicUSD(USTC) ל AUD
A$0.0207927
1 TerraClassicUSD(USTC) ל GBP
0.0100566
1 TerraClassicUSD(USTC) ל EUR
0.0115515
1 TerraClassicUSD(USTC) ל USD
$0.01359
1 TerraClassicUSD(USTC) ל MYR
RM0.057078
1 TerraClassicUSD(USTC) ל TRY
0.55719
1 TerraClassicUSD(USTC) ל JPY
¥1.99773
1 TerraClassicUSD(USTC) ל ARS
ARS$17.95239
1 TerraClassicUSD(USTC) ל RUB
1.0986156
1 TerraClassicUSD(USTC) ל INR
1.1898045
1 TerraClassicUSD(USTC) ל IDR
Rp219.1935177
1 TerraClassicUSD(USTC) ל KRW
18.8487864
1 TerraClassicUSD(USTC) ל PHP
0.7700094
1 TerraClassicUSD(USTC) ל EGP
￡E.0.659115
1 TerraClassicUSD(USTC) ל BRL
R$0.0736578
1 TerraClassicUSD(USTC) ל CAD
C$0.0187542
1 TerraClassicUSD(USTC) ל BDT
1.6533594
1 TerraClassicUSD(USTC) ל NGN
20.7797895
1 TerraClassicUSD(USTC) ל COP
$54.5782554
1 TerraClassicUSD(USTC) ל ZAR
R.0.2387763
1 TerraClassicUSD(USTC) ל UAH
0.5633055
1 TerraClassicUSD(USTC) ל VES
Bs1.9026
1 TerraClassicUSD(USTC) ל CLP
$13.0464
1 TerraClassicUSD(USTC) ל PKR
Rs3.8530368
1 TerraClassicUSD(USTC) ל KZT
7.2711936
1 TerraClassicUSD(USTC) ל THB
฿0.4408596
1 TerraClassicUSD(USTC) ל TWD
NT$0.4142232
1 TerraClassicUSD(USTC) ל AED
د.إ0.0498753
1 TerraClassicUSD(USTC) ל CHF
Fr0.010872
1 TerraClassicUSD(USTC) ל HKD
HK$0.1061379
1 TerraClassicUSD(USTC) ל AMD
֏5.2027956
1 TerraClassicUSD(USTC) ל MAD
.د.م0.12231
1 TerraClassicUSD(USTC) ל MXN
$0.2530458
1 TerraClassicUSD(USTC) ל SAR
ريال0.0509625
1 TerraClassicUSD(USTC) ל PLN
0.0494676
1 TerraClassicUSD(USTC) ל RON
лв0.0587088
1 TerraClassicUSD(USTC) ל SEK
kr0.1292409
1 TerraClassicUSD(USTC) ל BGN
лв0.0226953
1 TerraClassicUSD(USTC) ל HUF
Ft4.619241
1 TerraClassicUSD(USTC) ל CZK
0.2851182
1 TerraClassicUSD(USTC) ל KWD
د.ك0.00414495
1 TerraClassicUSD(USTC) ל ILS
0.0457983
1 TerraClassicUSD(USTC) ל AOA
Kz12.3882363
1 TerraClassicUSD(USTC) ל BHD
.د.ب0.00512343
1 TerraClassicUSD(USTC) ל BMD
$0.01359
1 TerraClassicUSD(USTC) ל DKK
kr0.0867042
1 TerraClassicUSD(USTC) ל HNL
L0.3557862
1 TerraClassicUSD(USTC) ל MUR
0.6202476
1 TerraClassicUSD(USTC) ל NAD
$0.2382327
1 TerraClassicUSD(USTC) ל NOK
kr0.1371231
1 TerraClassicUSD(USTC) ל NZD
$0.023103
1 TerraClassicUSD(USTC) ל PAB
B/.0.01359
1 TerraClassicUSD(USTC) ל PGK
K0.0573498
1 TerraClassicUSD(USTC) ל QAR
ر.ق0.0493317
1 TerraClassicUSD(USTC) ל RSD
дин.1.3613103

TerraClassicUSD מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של TerraClassicUSD, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרTerraClassicUSD הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על TerraClassicUSD

כמה שווה TerraClassicUSD (USTC) היום?
החי USTCהמחיר ב USD הוא 0.01359 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USTC ל USD?
המחיר הנוכחי של USTC ל USD הוא $ 0.01359. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TerraClassicUSD?
שווי השוק של USTC הוא $ 76.00M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USTC?
ההיצע במחזור של USTC הוא 5.59B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USTC?
‏‏USTC השיג מחיר שיא (ATH) של 1.04679 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USTC?
USTC ‏‏רשם מחירATL של 0.006217587153532048 USD.
מהו נפח המסחר של USTC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USTC הוא $ 1.72M USD.
האם USTC יעלה השנה?
USTC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USTC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:00:52 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

