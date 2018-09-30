USDCoin (USDC) ניתוח טכני היום דף USDCoin הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של USDC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של USDCoin למטה. הירשם

USDCoin (USDC) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $1.00046 -- -0.04% -0.02% -0.05%

USDCoin אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של USDCoin במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנייה חזקה מכור 2 נייטרלי 6 קנה 18 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 2 נייטרלי 6 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.99995 0.99995 R2 0.99995 0.99994 R1 0.99994 0.99994 PP 0.99994 0.99994 S1 0.99993 0.99993 S2 0.99993 0.99993 S3 0.99992 0.99993

USDCoin אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 5.93M $33.74 M $27.81 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.32M קניות פעילות ל-3 ימים $0.78 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.45 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.23M קניות פעילות ל-7 ימים $0.98 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.74 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. USDCoin זרימת הון זרימת נטו פנימה USDCUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $79.87 M 1.00 2026-08-20 $131.71 M 1.00 2026-08-19 -$20.90 M 1.00 2026-08-18 $1.27 M 1.00 2026-08-17 -$133.28 M 1.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.