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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על USDCoin, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על USDCoin, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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USDCoin (USDC) ניתוח טכני היום

USDCoin (USDC) ניתוח טכני היום

דף USDCoin הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של USDC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של USDCoin למטה.

USDCoin (USDC) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$1.00046---0.04%-0.02%-0.05%
למידע נוסף על USDCoin מחיר

USDCoin אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של USDCoin במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 2
נייטרלי 6
קנה 18
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 2נייטרלי 6קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.99995
0.99995
R2
0.99995
0.99994
R1
0.99994
0.99994
PP
0.99994
0.99994
S1
0.99993
0.99993
S2
0.99993
0.99993
S3
0.99992
0.99993

USDCoin אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
5.93M
$33.74 M
$27.81 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.32M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.78 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.45 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.23M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.98 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.74 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

USDCoin זרימת הון

זרימת נטו פנימהUSDCUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$79.87 M1.00
2026-08-20$131.71 M1.00
2026-08-19-$20.90 M1.00
2026-08-18$1.27 M1.00
2026-08-17-$133.28 M1.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על USDCoin

סחור ב USDCoin (USDC) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב USDCoin מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTUSDC
$1.00045
$1.00045$1.00045
0.00%
115.64M (USDT)
/USDFUSDC
$1.0031
$1.0031$1.0031
-0.13%
62.05K (USDT)
/EURUSDC
$0.8542
$0.8542$0.8542
-0.22%
114.17K (USDT)
/BRLUSDC
$5.212
$5.212$5.212
+0.15%
51.27K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

USDC-ל-USD מחשבון

סְכוּם

USDC
USDC
USD
USD

1 USDC = 1.00045 USD

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