UpOnly סֵמֶל

UpOnly מְחִיר(UPO)

1 UPO ל USDמחיר חי:

$0.00675
$0.00675$0.00675
-13.68%1D
USD
UpOnly (UPO) טבלת מחירים חיה
UpOnly (UPO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0064
$ 0.0064$ 0.0064
24 שעות נמוך
$ 0.0079
$ 0.0079$ 0.0079
גבוה 24 שעות

$ 0.0064
$ 0.0064$ 0.0064

$ 0.0079
$ 0.0079$ 0.0079

$ 1.3777862682047466
$ 1.3777862682047466$ 1.3777862682047466

$ 0.004031877941935659
$ 0.004031877941935659$ 0.004031877941935659

-0.74%

-13.68%

-11.31%

-11.31%

UpOnly (UPO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00675. במהלך 24 השעות האחרונות, UPO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0064 לבין שיא של $ 0.0079, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UPOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.3777862682047466, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.004031877941935659.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UPO השתנה ב -0.74% במהלך השעה האחרונה, -13.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

UpOnly (UPO) מידע שוק

No.2197

$ 768.10K
$ 768.10K$ 768.10K

$ 14.34K
$ 14.34K$ 14.34K

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

113.79M
113.79M 113.79M

160,000,000
160,000,000 160,000,000

MATIC

שווי השוק הנוכחי של UpOnly הוא $ 768.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 14.34K. ההיצע במחזור של UPO הוא 113.79M, עם היצע כולל של 160000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.08M.

UpOnly (UPO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של UpOnlyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0010697-13.68%
30 ימים$ -0.00393-36.80%
60 ימים$ -0.00319-32.10%
90 ימים$ -0.00691-50.59%
UpOnly שינוי מחיר היום

היום,UPO רשם שינוי של $ -0.0010697 (-13.68%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

UpOnly שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00393 (-36.80%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

UpOnly שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,UPO ראה שינוי של $ -0.00319 (-32.10%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

UpOnly שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00691 (-50.59%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של UpOnly (UPO)?

בדוק את UpOnly עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהUpOnly (UPO)

UpOnly is building the industry’s first play-to-earn data directory. The platform will compile comprehensive data on play-to-earn games and establish itself as the go-to resource for blockchain gamers. The UpOnly data directory will be underpinned by a centralized database architecture and will utilize query solutions such as TheGraph to retrieve real-time data from listed blockchain games.

UpOnly זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול UpOnlyההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקUPO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים UpOnlyאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךUpOnly לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

UpOnlyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה UpOnly (UPO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות UpOnly (UPO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור UpOnly.

בדוק את UpOnly תחזית המחיר עכשיו‏!

UpOnly (UPO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של UpOnly (UPO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UPO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות UpOnly (UPO)

מחפש איך לקנותUpOnly? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש UpOnlyב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

UPO למטבעות מקומיים

1 UpOnly(UPO) ל VND
177.62625
1 UpOnly(UPO) ל AUD
A$0.0103275
1 UpOnly(UPO) ל GBP
0.004995
1 UpOnly(UPO) ל EUR
0.0057375
1 UpOnly(UPO) ל USD
$0.00675
1 UpOnly(UPO) ל MYR
RM0.02835
1 UpOnly(UPO) ל TRY
0.27675
1 UpOnly(UPO) ל JPY
¥0.99225
1 UpOnly(UPO) ל ARS
ARS$8.91675
1 UpOnly(UPO) ל RUB
0.54567
1 UpOnly(UPO) ל INR
0.5909625
1 UpOnly(UPO) ל IDR
Rp108.8709525
1 UpOnly(UPO) ל KRW
9.36198
1 UpOnly(UPO) ל PHP
0.382455
1 UpOnly(UPO) ל EGP
￡E.0.327375
1 UpOnly(UPO) ל BRL
R$0.036585
1 UpOnly(UPO) ל CAD
C$0.009315
1 UpOnly(UPO) ל BDT
0.821205
1 UpOnly(UPO) ל NGN
10.3210875
1 UpOnly(UPO) ל COP
$27.108405
1 UpOnly(UPO) ל ZAR
R.0.1185975
1 UpOnly(UPO) ל UAH
0.2797875
1 UpOnly(UPO) ל VES
Bs0.945
1 UpOnly(UPO) ל CLP
$6.48
1 UpOnly(UPO) ל PKR
Rs1.91376
1 UpOnly(UPO) ל KZT
3.61152
1 UpOnly(UPO) ל THB
฿0.21897
1 UpOnly(UPO) ל TWD
NT$0.20574
1 UpOnly(UPO) ל AED
د.إ0.0247725
1 UpOnly(UPO) ל CHF
Fr0.0054
1 UpOnly(UPO) ל HKD
HK$0.0527175
1 UpOnly(UPO) ל AMD
֏2.58417
1 UpOnly(UPO) ל MAD
.د.م0.06075
1 UpOnly(UPO) ל MXN
$0.125685
1 UpOnly(UPO) ל SAR
ريال0.0253125
1 UpOnly(UPO) ל PLN
0.02457
1 UpOnly(UPO) ל RON
лв0.02916
1 UpOnly(UPO) ל SEK
kr0.0641925
1 UpOnly(UPO) ל BGN
лв0.0112725
1 UpOnly(UPO) ל HUF
Ft2.294325
1 UpOnly(UPO) ל CZK
0.141615
1 UpOnly(UPO) ל KWD
د.ك0.00205875
1 UpOnly(UPO) ל ILS
0.0227475
1 UpOnly(UPO) ל AOA
Kz6.1530975
1 UpOnly(UPO) ל BHD
.د.ب0.00254475
1 UpOnly(UPO) ל BMD
$0.00675
1 UpOnly(UPO) ל DKK
kr0.043065
1 UpOnly(UPO) ל HNL
L0.176715
1 UpOnly(UPO) ל MUR
0.30807
1 UpOnly(UPO) ל NAD
$0.1183275
1 UpOnly(UPO) ל NOK
kr0.0681075
1 UpOnly(UPO) ל NZD
$0.011475
1 UpOnly(UPO) ל PAB
B/.0.00675
1 UpOnly(UPO) ל PGK
K0.028485
1 UpOnly(UPO) ל QAR
ر.ق0.0245025
1 UpOnly(UPO) ל RSD
дин.0.6761475

UpOnly מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של UpOnly, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרUpOnly הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על UpOnly

כמה שווה UpOnly (UPO) היום?
החי UPOהמחיר ב USD הוא 0.00675 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי UPO ל USD?
המחיר הנוכחי של UPO ל USD הוא $ 0.00675. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של UpOnly?
שווי השוק של UPO הוא $ 768.10K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של UPO?
ההיצע במחזור של UPO הוא 113.79M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של UPO?
‏‏UPO השיג מחיר שיא (ATH) של 1.3777862682047466 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של UPO?
UPO ‏‏רשם מחירATL של 0.004031877941935659 USD.
מהו נפח המסחר של UPO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור UPO הוא $ 14.34K USD.
האם UPO יעלה השנה?
UPO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את UPO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
UpOnly (UPO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

