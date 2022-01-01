Unipoly Coin (UNP) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Unipoly Coin (UNP), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Unipoly Coin (UNP) מידע UniPolyCoin is transforming your gaming experience with RaidField 2! Battle it out in the thrilling multiplayer arena and secure your victory. Each completed mission doesn't just mean a win for your team, but it also means earning UniPolyCoin - the currency of champions! Easily transfer your UniPolyCoins to your wallet on popular exchanges, and enjoy the benefits of your hard-fought victories. It's not just a game, it's an opportunity. Play, win, earn with RaidField 2. אתר רשמי: https://www.unipolycoin.com מסמך לבן: https://unipolycoin.com/WhitepaperEn.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x23d7Ff057c696fEE679c60cEf61Fee6614218f04 קנה UNPעכשיו!

Unipoly Coin (UNP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Unipoly Coin (UNP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 36.96M $ 36.96M $ 36.96M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 219.23M $ 219.23M $ 219.23M FDV (שווי מדולל מלא): $ 168.57M $ 168.57M $ 168.57M שיא כל הזמנים: $ 0.29954 $ 0.29954 $ 0.29954 שפל כל הזמנים: $ 0.009826563500557434 $ 0.009826563500557434 $ 0.009826563500557434 מחיר נוכחי: $ 0.16857 $ 0.16857 $ 0.16857 למידע נוסף על Unipoly Coin (UNP) מחיר

Unipoly Coin (UNP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Unipoly Coin (UNP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של UNP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות UNPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את UNPטוקניומיקה, חקרו אתUNPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות UNP מעוניין להוסיף את Unipoly Coin (UNP) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת UNP, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות UNP ב-MEXC עכשיו!

Unipoly Coin (UNP) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של UNPעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה UNP עכשיו את היסטוריית המחירים!

UNP חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן UNP עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו UNP משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה UNPעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

